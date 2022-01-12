العجينة اليابانية الهشه..هقولك على طريقة عمل خبز الحليب الهش القطني بمقادير موجودة في كل بيت

طريقة عمل خبز الحليب الهش القطني، يعتبر خبز الحليب من أشهر أنواع الخبز الذي تشتهر به اليمن، يعد من أطيب أنواع الخبز وسهل التحضير وبمكونات بسيطة، طعمه رائع ولذيذ، وجبة خفيفة مناسبة للأطفال فى الفطور أو كوجبة للذهاب إلى المدرسة، ويمكن إضافة عدد حشوات بأطعم مختلفة.

طريقة عمل خبز الحليب الهش القطني

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير خبز الحليب

مكونات عمل خبز الحليب

نصف كيلو من الدقيق.

نصف لتر من الحليب الساخن.

4 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

4 ملاعق صغيرة من السكر.

ذرة ملح.

نصف كوب من الزيت.

طريقة تحضير خبز الحليب

نقوم بوضع كل من الدقيق والخميرة والسكر وذرة الملح في وعاء عميق، نخلط المكونات الجافة جيدا مع بعضها البعض.

نضيف الزيت مع التقليب حتى يختفى الزيت.

نقوم باضافة الحليب تدريجيا مع التقليب حتى يصبح لدينا عجينة طرية متماسكة.

نترك العجينة جانبا لمدة لا تقل عن ساعة حتى تختمر.

نقوم بتقطيع العجينة لقطع متساوية، تفرد كل قطعة على شكل دائرة بحيث تناسب المقلاة.

نقوم بتسخين المقلاة على نار هادئة، ونضع القطع المفرودة حتى تأخذ لون من الجهتين ونقوم بتقديمها.

أسهل طريقة لعمل خبز الحليب

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل خبز الحليب بمكونات بسيطة

مكونات عمل خبز الحليب

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة من اللبن البودر.

نصف كوب مياه ساخنة.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

رشة ملح.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

طريقة تحضير خبز الحليب في المنزل