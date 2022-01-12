خبز الحليب الياباني بعجينة قطنية وقوام خفيف وهش

يتميز خبز الحليب الياباني ، بعجينة قطنية تجعل هذا الخبز قوامه هش وخفيف جداً، وهو من أشهي وألذ وأطيب المخبوزات والمعجنات المشهورة، الذي أشتهر إعداده في المطبخ الياباني، ويمكن إعداده في المنزل بكل سهولة وبساطة، لتوافر مكوناتة الغير مكلفة فهو من الوصفات السهلة والسريعة، التي تجعل كل أم ترغب في عمل هذا الخبز في المنزل، بدلاً من شرائه جاهز لأحتوائه على محسنات ضارة بالجسم، ويمكن حشو هذا الخبز بالمربي أو الشوكولاتة أو النوتيلا، وتقديمه للأطفال في المدرسة أو بين الوجبات، فهو مغذي ومفيد جداً، ومن خلال موقعنا ثقفني الإخباري، سوف نقدم لكم طريقة عمل خبز الحليب الياباني في المنزل بمكونات بسيطة في متناول الجميع.

مكونات عمل خبز الحليب الياباني

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذا الخبز الشهي وهي كما يلي:-

كوب من الحليب الدافئ.

معلقة صغيرة من الخميرة الجافة.

2 معلقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

بياض بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

معلقة كبيرة من الزبدة غير مملحة بحراره الغرفة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير خبز الحليب الياباني في المنزل وهي كالاتي:-

في إناء عميق، نضع الحليب الدافئ والخميرة، والعسل وبياض البيض ونقلب جيداً، ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح، ونقلب حتى نحصل على عجينة وطرية وهشة. بعد ذلك تغطي وتترك لترتاح لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة، ونعجن باليد حتى نحصل على قوام ناعم. تقسم العجينة إلي ثلاث كرات متساوية الحجم، وتغطي وتترك لترتاح لمدة 10 دقائق، بعد ذلك نأخذ كرة ونفردها دائرة ثم نطوي الأطراف إلي الداخل ونلفها رول. وعند الانتهاء من باقي العجين، يرص في قالب به ورق زبدة وتغطي وتترك لتتخمر، في مكان دافئ لمدة ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. بعد ذلك تخبز في فرن ساخن مسبقاً، على درجة حرارة 170 مئوية، في رف أوسط لمدة 25 دقيقة. وعند تمام النضج يخرج من الفرن، ويترك قليلاً ليبرد ثم يقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب، بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح المعجنات

سوف نذكر لكم بعض النصائح المهمة وهي كالاتي:-

قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية.

عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات.

السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة.

اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين.

من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.

طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل

سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا الخبز الهش وهي كالاتي:-