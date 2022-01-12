طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند والطعم جنان بالمنزل

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عمر شويل - جدة البسبوسة بجوز الهند ، من أشهى وألذ أنواع البسبوسة التي تستطيع أي سيدة أن تقوم بإعدادها لأسرتها في المنزل بأقل التكاليف بدلًا من شرائها من محلات الحلويات بأسعار باهظة الثمن، ويكثر إعداد الحلويات الشرقية خلال المواسم، والأعياد، والمناسبات، والعزومات، والأفراح، وتعتبرها أغلب الأسر نوع من أنواع الترحيب بالضيوف، وكذلك يكثر عملها خلال شهر رمضان المبارك، لأنها تعطي الجسم الطاقة اللازمة لكي يقوم بجميع أنواع الأنشطة اليومية، وتعويض ما يفقده الجسم من سكريات بسبب الصيام، وتوجد أنواع كثيرة منها مثل البسبوسة بالزبادي، والبسبوسة بالقشطة، والبسبوسة بالمكسرات، وكلها أنواع لذيذة الطعم وشهية ويقبل على تناولها الكبار والصغار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند في المنزل بأبسط الخطوات وأقل التكاليف.

مكونات البسبوسة بجوز الهند

يحتوي هذا النوع من الحلويات الشرقية على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مكان وهى كالتالي:-

كوبان من السميد.

كوب واحد من جوز الهند.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد 2 بيضة.

شربات جاهز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على طريقة تحضير البسبوسة بجوز الهند من خلال خطوات بسيطة وهى كما يأتي:-

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نخفق به البيض والفانيليا، والحليب، والسكر، لمدة خمس دقائق متصلة، حتى يصبح المزيج متجانس، ويذوب السكر تمامًا. نقوم بسكب الخليط في وعاء، ثم نقوم بإضافة السميد، وجوز الهند، والبيكنج بودر ونمزج المكونات كلها مع بعض جيدًا حتى نحصل على القوم المطلوب. نحضر صينية فرن مدهونة بالزيت، ثم نضع بها الخليط ونوزعه بشكل متساوي. ندخل الصينية الفرن حتى تنضج تمامًا، ويصبح لون وجهها أحمر. نقوم بإخراجها من الفرن، ثم نسقيها بالشربات البارد وهى ساخنة حتى تتشرب القطر تمامًا. نترك صينية البسبوسة جانبًا حتى تبرد، ثم نقوم بتقطيعها ووضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل شربات البسبوسة بجوز الهند

يحتوي الشربات على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

3 أكواب من السكر.

2 كوب من الماء البارد.

عصير نصف ليمونه.

ملعقة من الفانيليا.

عود من القرفة.

طريقة التحضير

يجب أن نتبع الخطوات الصحيحة في عمل شربات البسبوسة وهى كما يلي:-

نقوم بإضافة السكر إلى الماء البارد، ونبتعد عن الماء الدافئ أو الفاتر، لأنه يتسبب في إنتاج حبوب السكر، مما يؤدي إلى تلف الحلويات. يجب أن نقوم بتقليب السكر في الماء قبل وضع الوعاء على النار. نضع الوعاء على نار هادئة. بعد أن نحصل على القوام المناسب، نقوم بعصر نصف ليمونه، وملعقة صغيرة فانيليا، ويمكننا أن نضع عود قرفة.

طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند والزبادي

تحتوي هذه الطريقة على المكونات التالية:-

كوب واحد من السميد.

كوب من الزبادي.

مقدار كوب من جوز الهند.

كوب من السكر الخشن.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

شربات جاهز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة بجوز الهند والزبادي من خلال الخطوات الأتية:-

نقوم بخلط مكونات البسبوسة مع بعض، ثم نفرك المزيج باليد. نقوم بتوزيع الخليط بالتساوي في صينية فرن مدهونة بالزيت. ندخل الصينية الفرن حتى تنضج تمامًا، ويصبح وجهها أحمر اللون. نخرج الصينية من الفرن، ثم نضع عليها القطر البارد وهى ساخنة حتى تتشرب القطر جيدًا. نتركها جانبًا حتى تبرد ونقدمها وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل كيكة البسبوسة بنكهة الليمون

تحتوي هذه الطريقة على المكونات الأتية:-

125 جرام زبدة.

ليمون مبشور.

كوب سكر.

2 بيضة.

كوب إلا ربع سميد.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من الفستق الحلبي.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. نحضر صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بورق الزبد. نحضر وعاء ونضع فيه الزبدة، وبشر الليمون، والسكر، ثم نخفقهم جيدًا بواسطة الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي. ثم نقوم بإضافة البيض واحدة بعد الأخرى، ثم نخفق بعد كل بيضة، ثم نضيف الفانيليا. نقوم بإضافة السميد والطحين والحليب، ثم نخلط المكونات بشكل جيد حتى تمتزج مع بعضها. نقوم بصب الخليط في الصينية المجهزة سابقًا، ثم ندخلها الفرن مدة تتراوح ما بين 45 دقيقة و 50 دقيقة. نخرج كيكة البسبوسة من الفرن، ثم نتركها جانباً حتى تبرد، ثم نقوم بتزيينها بالفستق، ثن نقطعها ونقدمها بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح البسبوسة

يجب إتباع الخطوات الصحيحة في عملها حتى نحصل على بسبوسة ناجحة وهى كالتالي:-

يجب أن تكون مكوناتها جيدة، والدقيق من نوع جيد.

أن نلتزم بالمقادير المضبوطة، ونلتزم بخطوات الوصفة.

أن نمزج المكونات بشكل جيد من خلال استخدام الأيدي في مزج الدقيق والسمن.

لا نقلب كثيرًا حتى لا ينتج لدينا الجلوتين.

أن نقوم بإضافة البيكنج بودر.

طريقة عمل البسبوسة السادة

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على مكونات عمل البسبوسة في المنزل وهى كما يلي:-

ثلاثة أكواب من السميد.

مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة جوز هند ناعم.

ثلاثة أرباع كوب سمن.

ثلاثة أرباع كوب لبن.

نصف كوب شربات ثقيل.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

ملعقة طحينة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة السادة بالمنزل وهى كما يأتي:-