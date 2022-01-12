وشك هينور.. حضري كريم النشا ولبان الدكر للتبيض وشد تجاعيد البشرة

يعد لبان الدكر من أحد المواد الطبيعية التي يتم استخدامه في كثير من الوصفات الطبيعية، كما أنه يعتبر أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة ومنع التجاعيد، علماً أن النتيجة تظهر بعد أول استخدام، كما أنه يساعد في إزالة تجاعيد البشرة وجعلها مشدودة ومنتفخة بنتيجة تعادل البوتكس، علماً بأن نتيجة كريم لبان الدكر لشد البشرة هي طريقة طبيعية وأمنه لا تسبب أي أضرار بعيداً عن المواد الكيماوية، كما يمكنك تحضيره بالمنزل من أجل الحصول على نتائج أفضل، لذا سوف نقدم لكم اليوم كيفية عمل وصفة لبان الدكر لشد الوجه فتابعونا.

كريم لبان الذكر والنشا

لا شك أن الكولاجين الطبيعي هو أحد أهم الوصفات التي من شأنها المحافظة على نضارة البشرة ومنع التجاعيد وشد البشرة وإخفاف الخطوط التي تظهر على الوجه نتيجة التقدم في السن مما يقلل من جمال المرأة وفي هذا السياق سنقدم لكم طريقة عمل أفضل كولاجين طبيعي لشد الوجه بالمنزل بدون تكاليف باهظة إليكم المكونات وطريقة التحضير في السطور التالية:

المكونات المستخدمة في عمل كريم لبان الدكر لشد الوجه

ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا

أول خطوة يتم نقع لبان الدكر في كوب كبير من الماء الذي تم غليه.

بعد ذلك يجب تركه منقوع في الماء من الليل إلى الصباح.

نقوم بتصفية لبان الدكر الذي تم نقعه في الماء مع ضرورة الاحتفاظ بالماء الذي تم تصفيته.

بعد ذلك يتم وضع النشا فوق ماء لبان الدكر ويتم تقليبه جيداً في الماء البارد.

يتم رفع الخليط على النار مع مراعاة تقليبه بشكل مستمر حتى يصبح القوام كريمي.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ويتم تجفيفه جيداً.

نقوم بوضع طبقة من كريم الكولاجين الذي تم تجهيزه على الوجه والرقبة.

يتم الانتظار لمدة لا تقل عن ساعة تقريباً ،بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

وللحصول على نتائج أفضل يفضل استخدام كريم لبان الدكر والنشا من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة تحضير وصفة طبيعية لشد الوجه مكونه من لبان الدكر والنشا بطريقة سهلة وذات نتائج فعالة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.