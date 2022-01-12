وجبة سهلة ولذيذة في 5 دقائق متكاملة وشهية وصحية وبمكونات بسيطة

وجبة سهلة ولذيذة ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، كما تصلح لوجبة الفطور أو الغداء أو العشاء، كما تتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة البطاطس المقلية بالخلطة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة سهلة ولذيذة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة سهلة ولذيذة

تتكون وجبة سهلة ولذيذة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

4 بيضات.

ملح.

فلفل أسود.

2 حبة بصل أخضر مفروم ناعم (40 جم).

2 خبز التورتيلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلا من شرائه).

أوراق سبانخ أو خس.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

4 من شرائح الجبن الشيدر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مملحة.

حبة طماطم صغيرة مقطعة شرائح.

2 ملعقة كبيرة من اللحم المفروم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وجبة سهلة ولذيذة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

تحضير حشوة الخبز الأولى

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه بيضتين ورشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف إلى البيض نصف كمية البصل الأخضر المفروم ناعم، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها نصف ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركها تذوب.

بعد ذلك نسكب خليط البيض في المقلاة ونساويه جيدا، ثم نضع فوقه خبز التورتيلا ونضغط على الخبز بالملعقة، ثم نقوم بلف الخبز في المقلاة بحركة دائرية وعندما يجف البيض من أسفل نقلب الخبز على الجهة الثانية بحيث نجعل طبقة البيض من أعلى.

ثم نوزع على منتصف البيض جبنة موزاريلا مبشورة، ثم نضع فوقه شرائح سبانخ.

ثم نوزع فوقه شرائح طماطم، ثم شريحتين من الجبنة الشيدر.

بعد ذلك نطوي خبز التورتيلا فوق شرائح الجبن، ثم نضغط على الخبز بالملعقة.

ثم نضيف نصف ملعقة كبيرة من الزبدة وعندما تحمر الجهة التي بالأسفل نقلبه على الجهة الثانية ونتركها حتى تحمر.

ثم نرفع الخبز من المقلاة.

طريقة تحضير حشوة الخبز الثانية

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه بيضتين ورشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف إلى البيض الكمية المتبقية من البصل الأخضر المفروم ناعم، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف إلى المقلاة السابقة نصف ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركها تذوب.

بعد ذلك نسكب خليط البيض في المقلاة ونساويه جيدا، ثم نضع فوقه خبز التورتيلا ونضغط على الخبز بالملعقة، ثم نقوم بلف الخبز في المقلاة بحركة دائرية وعندما يجف البيض من أسفل نقلب الخبز على الجهة الثانية بحيث نجعل طبقة البيض من أعلى.

ثم نوزع فوق منتصف البيض شريحتين من الجبنة الشيدر، ثم نضع فوقها اللحم المفروم.

ثم نضع فوقها شرائح الخس، ثم جبنة موزاريلا مبشورة، ثم نطوي خبز التورتيلا فوق الجبنة، ثم نضغط على الخبز بالملعقة، ثم نضيف نصف ملعقة كبيرة من الزبدة وعندما تحمر الجهة التي بالأسفل نقلبه على الجهة الثانية ونتركها حتى تحمر.

بعد ذلك نرفع الخبز من المقلاة.

ثم نضع الخبز في طبق تقديم، ثم نقطعهم مثلثات بالقطاعة، ونقدمهم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المقادير

كيلو ونصف من الطماطم مقطع أرباع.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف كوب خل.

ربع كوب سكر أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه الطماطم، ثم نفرمه جيداً. ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والسكر والخل، ثم نخلطهم جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. ثم نرفع الكاتشب من على النار عندما يثقل قوامه ويجف الماء، وبذلك يكون الكاتشب جاهز للتقديم مع وجبة سهلة ولذيذة.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المكونات

ربع كوب من السكر البني.

ثلثان كوب من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من العسلالأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة شطة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه السكر البني والكاتشب والخل والعسل الأسود والملح والثوم البودرة والمستردة البودرة والبابريكا والفلفل الأسود والشطة، ثم نخلطهم جيدا. ثم نقدم صلصة الباربكيو في طبق التقديم مع وجبة سهلة ولذيذة. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الثاوزند أيلاند

المقادير

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

نصف كوب من المايونيز.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من ماء مخلل الخيار

رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير