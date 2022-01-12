نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولاب جامون ألذ الحلويات الهندية بمكونات في كل بيت في المقال التالي
تعتبر حلوى جولاب جامون من ألذ الحلويات المعروفة في المطبخ الهندي الذي يتميز بالعديد من الأكلات والحلويات الشهية، وتعد من أكثر الحلويات الهندية التي تقدم في حفلات الزفاف وأعياد الميلاد، وهى من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، فدائماً تبحث ربات البيوت عن وصفات بسيطة لعمل الحلويات في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار غالية، كما تكون في كثير من الأحيان غير مضمونة الجودة والصلاحية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل حلوى جولاب جامون الهندية على طريقة آية حبيب.
مكونات حلوى جولاب جامون الهندية
مكونات حلوى جولاب جامون بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كالتالي:-
العجينة
- نصف كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (65 جرام).
- كوب إلا ربع من الحليب البودرة (100 جرام).
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (3 جرام).
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة أو السمن (30 جرام).
- 4 ملاعق كبيرة من الحليب حسب احتياج العجينة.
الشربات
- 2 كوب من السكر.
- 2 كوب من الماء.
- 4 حبات من الحبهان ( هيل).
- عصير نصف ليمونة.
للتزيين
- فستق مجروش.
طريقة التحضير
حلوى جولاب جامون الهندية من أسهل الوصفات التي يمكننا تحضيرها بخطوات بسيطة كالتالي:-
- نخلط المكونات الجافة وهى نصف كوب من الدقيق وكوب إلا ربع من الحليب البودرة ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر مع بعضها جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الزبدة المذابة ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج مع الزبدة تماماً ونحصل على قوام مفتت.
- نضيف الحليب السائل ونقلب دون عجن حتى نحصل على قوام ناعم ومتماسك.
- لتحضير الشربات: نذوب كوبين من السكر في كوبين ماء، ونضع الخليط على النار ثم نضيف عصير نصف ليمونة والحبهان.
- عندما يبدأ الشربات في الغليان نتركه يغلي لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار.
- تقسم العجينة إلي كرات صغيرة الحجم، ثم تقلي في زيت غزير على نار هادئة مع التقليب حتى تأخذ لون ذهبي.
- نخرج الكرات ونتركها تبرد، ثم توضع في الشربات الساخن لمدة ساعة.
- ثم نخرجها من الشربات وتزين بالفستق المجروش ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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