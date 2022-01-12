جولاب جامون ألذ الحلويات الهندية بمكونات في كل بيت

تعتبر حلوى جولاب جامون من ألذ الحلويات المعروفة في المطبخ الهندي الذي يتميز بالعديد من الأكلات والحلويات الشهية، وتعد من أكثر الحلويات الهندية التي تقدم في حفلات الزفاف وأعياد الميلاد، وهى من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، فدائماً تبحث ربات البيوت عن وصفات بسيطة لعمل الحلويات في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار غالية، كما تكون في كثير من الأحيان غير مضمونة الجودة والصلاحية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل حلوى جولاب جامون الهندية على طريقة آية حبيب.

مكونات حلوى جولاب جامون الهندية



مكونات حلوى جولاب جامون بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كالتالي:-

العجينة

نصف كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (65 جرام).

كوب إلا ربع من الحليب البودرة (100 جرام).

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (3 جرام).

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة أو السمن (30 جرام).

4 ملاعق كبيرة من الحليب حسب احتياج العجينة.

الشربات

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

4 حبات من الحبهان ( هيل).

عصير نصف ليمونة.

للتزيين

فستق مجروش.

طريقة التحضير

حلوى جولاب جامون الهندية من أسهل الوصفات التي يمكننا تحضيرها بخطوات بسيطة كالتالي:-