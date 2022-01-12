نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حمص الشام مشروب الشتاء الشعبي المصري اللذيذ للتدفئة في المقال التالي
يعد مشروب حمص الشام من المشروبات الشتوية المشهورة، وهو يعد المشروب الشعبي المصري الرئيسى فى فصل الشتاء فهو يعطي الجسم الطاقة التى تجعله يعطى إحساس التدفئة لأنه يقدم ساخن، وكذلك لأنه يضاف اليه الشطة التى تعتبر مفيدة جداً فى فصل الشتاء لأنها تساعد فى تدفق الدم وبالتالي تعمل على انبعاث الشعور بالحرارة، كما انه من المشروبات التى يعشقها الكبار والصغار فالأطفال يحبونه كثيراً لأن طعمه جميل ومميز، وكذلك مكوناته بسيطة جداً وغير مكلفة بالنسبة لشرائه من الخارج وكذلك لا يأخذ منكى مجهود كبير فى عمله، وكذلك يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والمفيدة للجسم، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مشروب حمص الشام بالتفصيل.
مكونات مشروب حمص الشام
يتكون مشروب حمص الشام من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي:
- ١/٢ كيلو من حمص الشام.
- بصلة كبيرة مقطعة إرباع.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- ٥ فص من الثوم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ١/٢ كيلو من الطماطم مقطع إرباع.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- عصير ليمونة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملح (حسب التذوق).
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل مشروب حمص الشام سهلة وبسيطة جداً ولا تستغرق منك مجهود كبير وهى كمايلي:
- أولاً نقوم بنقع الحمص ليلة كاملة من بليل لحد الصبح.
- ثم نحضر حلة كبيرة ونضع بها الحمص ونضيف عليه الماء المغلي.
- ونخلط البصل والثوم فى الكبة حتى يصبح الخليط ناعم جداً.
- بعد ذلك نضيفه إلى باقى المكونات السابقة ونقلبهم مع بعض كويس.
- نغطى الحلة ونتركه على نار عالية حتى يغلي، ثم نهدئ النار خالص ونتركه حتى يصبح نص سوا.
- ثم نخلط الطماطم فى الخلاط حتى نحصل على عصير طماطم ونضيفه عليه ونقلب ونضيف الملح حسب الرغبة ونغطى عليه ونتركه حتى يكمل سواه.
- بعد أن ينضج تماماً نرفعه من على النار ونقوم بإضافة ملعقة الكمون وملعقة صغيرةمن البابريكا وملعقة كبيرة من السكر وعصير الليمون والشطة حسب الرغبة.
- نقلبهم مع بعض كويس ثم نغرفه ساخن فى أكواب ويقدم وبالف هنا وشفا واستمتعوا بشتاء دافئ.
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