طريقة عمل حمص الشام مشروب الشتاء الشعبي المصري اللذيذ للتدفئة

يعد مشروب حمص الشام من المشروبات الشتوية المشهورة، وهو يعد المشروب الشعبي المصري الرئيسى فى فصل الشتاء فهو يعطي الجسم الطاقة التى تجعله يعطى إحساس التدفئة لأنه يقدم ساخن، وكذلك لأنه يضاف اليه الشطة التى تعتبر مفيدة جداً فى فصل الشتاء لأنها تساعد فى تدفق الدم وبالتالي تعمل على انبعاث الشعور بالحرارة، كما انه من المشروبات التى يعشقها الكبار والصغار فالأطفال يحبونه كثيراً لأن طعمه جميل ومميز، وكذلك مكوناته بسيطة جداً وغير مكلفة بالنسبة لشرائه من الخارج وكذلك لا يأخذ منكى مجهود كبير فى عمله، وكذلك يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والمفيدة للجسم، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مشروب حمص الشام بالتفصيل.

مكونات مشروب حمص الشام

يتكون مشروب حمص الشام من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من حمص الشام.

بصلة كبيرة مقطعة إرباع.

ملعقة كبيرة من الكمون.

٥ فص من الثوم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

١/٢ كيلو من الطماطم مقطع إرباع.

ملعقة صغيرة من الشطة.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملح (حسب التذوق).

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل مشروب حمص الشام سهلة وبسيطة جداً ولا تستغرق منك مجهود كبير وهى كمايلي: