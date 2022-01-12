المشروب الصاروخي.. لتخسيس الجسم ونحت البطن والجناب والاراداف بسرعه الصاروخ بدون تعب ولا رياضة

المشروب الصاروخي.. لتخسيس الجسم ونحت البطن والجناب والاراداف حيث أن مشكلة الوزن الزائد من أكثر المشاكل المزعجة والتي من الممكن أن تأزمك في حياتك من جميع النواحي والجوانب سواء النفسية أو العملية وقد تحدث مضاعفات جسدية وتصيبك بأمراض أخرى فمشكلة الوزن الزائد لا يجب أبدًا إهمالها ويجب حلها في أقرب وقت، وموضوعنا اليوم يشمل وصفة لمشروب طبيعي يمكنك الاعتماد عليه لعدة أيام قليلة بدون الخضوع لحمية غذائية أو ريجيم قاسي وستحصلين على أجمل جسم مثالي.

كيفية عمل المشروب الصاروخي لتخسيس الجسم

يمكنكم عمل مشروب الشاي الأخضر لتخسيس الجسم والترهلات الزائدة من خلال الخطوات التالية:-

قومي بوضع كوب كبير من الماء داخل إناء مناسب وضعيه على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

ضعي كمية وفيرة من الشاي الأخضر للماء المغلي واتركيه لمدة دقيقتين على النار.

صفي المشروب من أي حبوب أو أعشاب حتى يصبح سائل نقي واشربيه.

استمري على هذه الوصفة يوميًا لمدة سبعة أيام أو شهر كامل وانعمي بوزن مثالي خالي من الدهون الزائدة وترهلات البطن.

أهم فوائد الشاي الأخضر للتخسيس وإنقاص الوزن

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتشين والتي تعمل على تقليل الوزن الزائد.

ولكن يجب عدم الإفراط في تناوله أكثر من مرة في اليوم الواحد.

يحسن من عملية الأيض لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية تحسن من عملية الهضم.

يقلل سعرات الجسم الحرارية ولكن زيادة تناوله قد يضر بالجهاز الهضمي ويضر الكبد.

غني بالكافيين ومادة الفلافونويد التي تحسن عملية تمثيل الجسم الغذائي ويفتت الدهون الزائدة والضارة في الجسم مما يساعد في خفض الوزن.

يعزز عملية الحرق والهضم التي تخلص جسمك من أي ترهلات ودهون داخلية.

يعمل على تحسين حركة الأمعاء ويحل الكثير من مشاكل المعدة والالتهابات والقرح.

وبالرغم من كثرة فوائد تناول الشاي الأخضر الخاصة بتنحيف الجسم وإنقاص الوزن إلا أن له بعض الأضرار التي قد تؤثر سلبيًا على الوزن الزائد وهي إسراع ضربات القلب بشكل غريب، ونقص نسبة الحديد في الجسم مما يؤدي إلى حد مشكة الأنيميا الحادة ولذلك يجب عدم الإفراط في تناوله.