نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتري الجاهز تاني.. طريقة عمل السمن البلدي في البيت بكيلو حليب فقط بنفس قوام وطعم الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة السمنة البلدي بكوب حليب من الممكن أن نقوم بتحضيرها وتجهيزها خلال وقت وجيز وبأقل مقدار ممكن، من خلال ما يلي توضيح لأهم المكونات التي تساعد في إنجاز عمل أبسط وصفة من السمن البلدي وبأقل مقدار ممكن، حيث تعتبر الوصفة المميزة من السمن البلدي من الممكن إعدادها من خلال استعمال هذا المقدار القليل من الحليب مع مكونات بسيطة ويسيرة التحضير للحصول على أفضل وصف من السمن البلدي بالطعم والمذاق المميز، ومن خلال الآتي توضيح لكيفية عمل الوصفة والتخلص من استخدام أي أنواع من السمن النباتي عالي الهدرجة، ومن خلال ما يلي توضيح للمكونات مع طريقة التحضير.

السمنة البلدي بكوب حليب

السمنة البلدي من الممكن أن نقوم بعملها بكوب حليب واحد ولا بد وأن يكون من نوع معين وهو النوع الجاموسي حيث أن تلك الطريقة تعد رائعة وبسيطة جدا للحصول على أفضل النوعيات من مكون السمن الطبيعي عالي الدسم والمفيد جدا للجسم والذي يمنح الكثير من الفوائد والتي من أبرزها الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم مثل الكالسيوم كمعدن هام للعظام والأسنان وفيتامين د أيضا، ومن الممكن بطريقة بسيطة جدا أن نقوم بالتحضير لتلك الوصفة من خلال الآتي من تلك الخطوات القادمة:

مكونات عمل السمنة البلدي باستخدام كوب حليب

من المكونات التي من الممكن عن طريقها عمل أفضل وأسهل وصفات السمن البلدي ما سنقوم بعرضه من خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة:

كوب الحليب من نوعه الجاموسي حيث بعد عالي البروتين والدسم.

القليل من الخل.

ملعقة من مكون الحليب الرائب.

ذرة ملح.

قطعة من القماش للتصفية.

وعاء مناسب.

طريقة التحضير للسمن البلدي

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعمال لكوب الحليب بوضعه في الوعاء الملائم ليتم غليه على النار وفي اللبن نضيف القليل من الخل حوالي ملعقة صغيرة ثم يترك للغليان مع التقليب المستمر ومن ثم لا بد من الإضافة للكمية من الحليب الرائب ثم إطفاء النار وترك الحليب لمدة حوالي ثمان ساعات وبعدها يؤخذ الحليب المخثر للتصفية، ويوضع بوعاء ليتحول لمادة السمن البلدي.