وشك هينور.. كريم القهوة والنشا تبييض وشد ونفخ الخدود معجزة للبشرة هيشيل سواد السنين

وشك هينور.. كريم القهوة والنشا تبييض وشد ونفخ الخدود معجزة يمكنك الآن الحصول على بشرة بيضاء وناعمة خالية من أي بقع داكنة ومشدودة من خلال عمل كريم القهوة والنشا للتفتيح، وأي منتج طبيعي ومصنوع من مكونات طبيعية صافية بدون أي مواد كيميائية ضارة، وأي طريقة طبيعية تعالج كل مشاكل البشرة وقد تغنيك تمامًا عن أي مستحضر تجميلي صناعي يضر بشرتك ويصيبها بأضرار وخيمة قد تغرمك سنوات عديدة تحاولين فيها معالجة بشرتك، وطريقتنا اليوم من أفضل الطرق والمجربة من قبّل العديد من الفتيات.

كريم القهوة والنشا تبييض وشد ونفخ الخدود معجزة

مكونات عمل الكريم:-

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

ثلاث ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

زيت جوز الهند بمقدار ملعقتين كبيرتين.

ربع كوب كبير ماء ورد.

خطوات عمل ووضع الكريم

قومي بوضع وعاء حجمه مناسب لخلط كل المكونات ويجب أن يكون عميق قليلًا ثم أخلطي المكونات جيدًا باستخدام ملعقة معدنية.

في وعاء آخر معدني قومي بوضع كمية من الماء ثم ضعيها على النار حتى يغلي الماء.

ثم ضعي المكونات المخلوطة في الوعاء الآخر إلى الماء المغلي وقلبيه بداخلها حتى يتحول الخليط إلى قوام كريمي.

اتركي الخليط قليلًا حتى يبرد ثم ضعيه داخل علبة مكياج قديمة أو علبة كريم نظيفة وجافة تمامًا وقومي بتغطيته حتى يتماسك الخليط.

قومي بوضع الخليط على وجهك بشكل يومي لمدة النصف ساعة ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر أو الدافئ حتى تنغلق مسام بشرتك.

قومي بوضع الخليط يوميًا ويفضل أن تقومي بوضعه ليلًا لمدة أسبوع كامل أو لمدة شهر كامل للحصول على بشرة ناعمة ونتائج مرضية للفتاة.

أهم الفوائد العائدة على البشرة من خليط القهوة والنشا

هناك العديد من الفوائد الصحية للبشرة من خلال وضع الخليط على البشرة ومن بين هذه الفوائد ما يلي:-