نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي البفتيك المقلي والشهي علي أصوله بطريقة سهلة وصحية وافضل من المطاعم الكبري في المقال التالي
البفتيك من اشهي وأطعم اللحوم والأكلات في دول البلاد العربية وخاصتا في مصر، والبفتيك من الوجبات المفضلة لدي الجميع خاصتنا في المناسبات الاجتماعية والعائلية، والبفتيك يعتبر من الأطباق الرئيسية على اي مائدة طعام، ويفرح بتناول وأكل البفتيك كل أفراد الأسرة خاصتا الكبار، ولذلك تبحث العديد من السيدات والفتيات عن ألذ طريقة لعمل البفتيك المفضل، حيث أنه من الوجبات سهلة وسريعة التحضير ولا تحتاج إلي مجهود كبير في طريقة عملها، والبفتيك من الأكلات المفيدة جدا لصحة الإنسان وذلك لما تحتويه من عناصر غذائية كبيرة من أهمها البروتينات، ولذلك ونقدم لك سيدتي أشهي وأطعم طريقة سهلة ولذيذة لعمل البفتيك.
طريقة عمل البفتيك ومكوناتها
المكونات
- كيلو لحمة بفتيك.
- بصلتان كبيرتان مبشورتان.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- خل.
- بيض.
- بقسماط مطحون.
- دقيق.
- بهارات اللحمة.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار كيلو من لحمة البفتيك ونغسلها بالماء ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح ثم نقوم بدقها بأداة دق البفتيك حتي تعطينا شرائح رقيقة.
- نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به البصل المبشور ونضيف إليه الثوم المفروم ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والخل وبهارات اللحمة ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإضافة شرائح لحمة البفتيك ونتركه لمدة ساعتين علي الأقل في الثلاجة حتي يتشرب اللحم الخليط ويعطينا أفضل طعم للبفتيك.
- وبعد ذلك نقوم بأخراج البفتيك من الثلاجة ونقوم بإحضار البيض ويخفق جيدا مع رشه من الفلفل الأسود ثم نقوم بإحضار إناء آخر ونضع به الدقيق وأناء آخر نضع به البقسماط المطحون .
- ونجهز طاسة عميقه ونضع بها كمية كبيرة من الزيت ونضعها علي النار ونتركها حتي تسخن جيدا.
- ثم نقوم بوضع شرائح البفتيك في البيض ونخرجه ثم نضعه في الدقيق ثم نضعه مرة أخري في البيض وبعد ذلك نقوم بوضع البفتيك في البقسماط المطحون.
- وبعد ذلك نضع شرائح البفتيك المتبلة في الزيت الساخن ليأخذ صدمة الزيت الساخن وبعد ذلك نقوم بتهدئة النار مع التلقيب حتي يستوي على نار هادئة بعد أن يأخذ لونه الذهبي المفضل لدي الجميع.
- وبعد أن نقوم بأخراج البفتيك من الطاسة نضعه في طبق به ورق الزبدة أو المناديل ليمتص الزيت وبعد ذلك نضعه في طبق التقديم ونقدمه لأفراد الأسرة لاطعم بفتيك.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ