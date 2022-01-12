اعملي البفتيك المقلي والشهي علي أصوله بطريقة سهلة وصحية وافضل من المطاعم الكبري

البفتيك من اشهي وأطعم اللحوم والأكلات في دول البلاد العربية وخاصتا في مصر، والبفتيك من الوجبات المفضلة لدي الجميع خاصتنا في المناسبات الاجتماعية والعائلية، والبفتيك يعتبر من الأطباق الرئيسية على اي مائدة طعام، ويفرح بتناول وأكل البفتيك كل أفراد الأسرة خاصتا الكبار، ولذلك تبحث العديد من السيدات والفتيات عن ألذ طريقة لعمل البفتيك المفضل، حيث أنه من الوجبات سهلة وسريعة التحضير ولا تحتاج إلي مجهود كبير في طريقة عملها، والبفتيك من الأكلات المفيدة جدا لصحة الإنسان وذلك لما تحتويه من عناصر غذائية كبيرة من أهمها البروتينات، ولذلك ونقدم لك سيدتي أشهي وأطعم طريقة سهلة ولذيذة لعمل البفتيك.

طريقة عمل البفتيك ومكوناتها

المكونات

كيلو لحمة بفتيك.

بصلتان كبيرتان مبشورتان.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملح.

فلفل أسود.

خل.

بيض.

بقسماط مطحون.

دقيق.

بهارات اللحمة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير