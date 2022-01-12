طريقة عمل البيتزا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وفي دقائق معدودة

البيتزا هي واحدة من أكثر الأطعمة شعبية يتم تحضيره بعدة طرق ووصفات مختلفة ويتم تحضيره بمكونات مختلفة حسب الرغبة فهناك من يفضله مع الدجاج هناك من يفضله باللحم بعض الناس يفضلونه مع أنواع مختلفة من الجبن والخضروات هناك العديد من الطرق الجديدة لعمل البيتزا تبحث العديد من النساء عن أفضل طريقة لعمل البيتزا في المنزل بعد ذلك سنشرح أفضل طريقة لعمل البيتزا في المنزل، كما يجب الإشارة أن البيتزا يوجد من العديد من الأنواع والأشكال والأحجام المختلفة أيضا ويمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الطرق المختلفة كما يمكنكم حشو البيتزا بالحشو الذي ترغبون فيها، لذلك تابعوا معانا خلال هذا المقال طريقة عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة.

طريقة عمل البيتزا في المنزل بكل سهولة

يمكنكم عمل البيتزا في المنزل بكل سهولة وبساطة من خلال مجموعة من المكونات السهلة وهي كما يلي:

اربع اكواب من الدقيق النقي.

واحد ونصف كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت او ربع كوب .

ملعقة كبيره ونصف خميره فوريه.

نصف كوب حليب دافئ.

مقدار ملعقة سكر.

ملعقة بيكنج بودر.

بعض الملح مقدار ملعقة.

طريقة تحضير البيتزا في المنزل

يمكنكم عمل البيتزا بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة:

أحضر وعاء واسكب فيه بعض الماء الفاتر، ثم ضع الخميرة فيه واتركه يتخمر لمدة خمس دقائق.

نضيف جميع المكونات السابقة: دقيق، بيكنج بودر، ملح، لبن، ماء وسكر.

قلّبي المزيج جيدًا لمدة عشر دقائق تقريبًا، حتى تحصلي على قوام ناعم، ثم غطي الوعاء واتركيه لمدة ساعة حتى يتخمر العجين جيدًا.

قطعي العجينة بالحجم الذي تريدينه وافرديها واتركيها لمدة عشر دقائق أخرى.

طريقة عمل صوص البيتزا

خمس حبات طماطم مفرومه.

كوب من الجبن الموتزاريلا مبشور.

نصف كوب كاتشب.

مقدار نصف كوب جبن كاسات.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم .

بصله مفرومه.

2 ملعقة ملح.

واحد ملعقة فلفل اسود.

نصف كوب كاتشب.

ملعقة كبيرة من الاوريجانو.

طريقة تحضير الصوص و الحشو اللازم للبيتزا