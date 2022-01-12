نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لضعف الذاكرة .. مشروب المعجزات لتقوية وزيادة التركيز وعلاج النسيان للكبار والصغار يزيد من نسبة الذكاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة وداعاً لضعف الذاكرة .. مشروب المعجزات لتقوية وزيادة التركيز وعلاج النسيان مشكلة ضعف الذاكرة والإصابة بالزهايمر ومشاكل التركيز من أكبر المشاكل التي يجب حلها حتى تستطيع العيش بشكل صحي وسليم وموضوعنا اليوم عن مشروب لتقوية الذاكرة وأكثر من مشروب يمكنك المداومة عليه حتى تتحسن ذاكرتك وهذا الموضوع مفيد للطلاب على الأكثر وخاصة الطلاب الذين يعانون من النسيان وضعف التركيز وخاصة عند المذاكرة، وأيضًا بالنسبة لكبار السن حتى يحمون أنفسهم من الإصابة بمرض الزهايمر وفقدان الذاكرة.

مشروب المعجزات لتقوية وزيادة التركيز وعلاج النسيان

مكونات المشروب

ملعقة كبيرة من الليمون الطازج.

بنجر.

شاي أخضر.

كمية من الماء الفاتر.

كيفية تحضير المشروب

ضعي البنجر في كوب الماء لمدة يوم أو ليلة واحدة كاملة حتى يختلط الماء مع قطع البنجر.

ثم قومي أخرجي البنجر من كوب الماء من خلال تصفيته بالمصفاة والحصول على سائل شراب البنجر فقط وقومي بغليه على النار.

بعد ذلك أضيفي الشاي الأخضر إلى مشروب البنجر وقلبيه جيدًا حتى يختلط مع البنجر.

ابدئي في تناول المشروب وهو ساخن وذلك يوميًا لمدة شهر كامل وهذا يساعد في تقوية الذاكرة ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومشاكل النسيان.

مشروبات تساعد على التركيز وقوة الذاكرة

القهوة

تساعد القهوة في زيادة عمل الدماغ وتنشيط خلايا المخ حيث أنها غنية بالكافيين اللازم لتقوية المخ وزيادة تركيزه.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مصدر غني جدًا بمادة الثيانين والكافيين الذي يقوي الذاكرة ومفيد جدًا للطلاب أثناء الدراسة والمذاكرة.

الماء

عند شرب الماء النقي فيصل إلى حوالي 75% إلى الدماغ البشري ويزيد من قوة عمله ويحفز تركيز الدماغ واستقبال المعلومات وحفظها في المخ بسهولة.

عصير البرتقال

يعد البرتقال من أكثر الفواكة المفيدة للذاكرة حيث أنها غني جدًا بالفيتامينات وبالأخص فيتامين سي والذي يعمل على تقوية الذاكرة وتحسين عمل الدماغ.

مشروب الشوكولاته

تعمل الشيكولاتة على تحسين نشاط المخ حيث أنها غنية بمواد هامة للدماغ منها الكافين، مضادات الأكسدة، الفلافونويد والكاكاو وكل هذه المواد تقوي الذاكرة وتحد من خطر إصابة دماغ الإنسان بالزهايمر.

النعناع

يساعد النعناع على استرخاء المخ وجعله أكثر قابلية للاستقبال والتركيز بشكل صحي وسليم.