نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقوار.. طريقة عبقرية لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الباذنجان والكوسا سهل الإنجاز من خلال خطوات بسيطة لطرق سريعة وبالنسبة لتلك الطرق فمن الممكن أن تتم من خلال أدوات كلها متوفرة ومتاحة لدى ربة المنزل في المطبخ ومن السهل أن تتم من خلال اتباع ربة المنزل خطوات الطريقة بالتفصيل حيث تعتبر خطوات منجزة لعمل تقوير سريع للخضار وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال الآتي توضيح لتلك الطرق البديلة والتي تيسر على ربات البيوت الكثير من الخطوات والوقت المهدر في التقوير للخضار وعمل أفضل وصفات من المحاشي للخضار السريعة والسهلة التحضير ومن الممكن أن نقوم بالتقوير للخضار من خلال تلك الطرق البسيطة القادمة.

تقوير الباذنجان والكوسا

التقوير لخضار الباذنجان والكوسا من السهل اتمامه من خلال طرق كلها بسيطة ومن المنزل نستعمل أدوات غير المقوار لإفراغ الثمار تماما من أي لب وبالتالي يكون من السهل أن يتم حشوها بمنتهى السهولة حيث أن خطوة الحشو تتوقف على مدى الإنجاز لخطوة التقوير السريع، ومن خلال الاعتماد على سكين مائدة، أو شوكة طعام أو ملعقة يتيسر الحصول على الخضار مقور وبأقصى سرعة.

تقوير الباذنجان والكوسة بالسكين

عليك الاعتماد على تلك الطريقة المتميزة والتي من خلالها من الممكن أن يتم تقوير الكوسة وتقوير الباذنجان بمنتهى السهولة وفي منتهى السرعة بجرجة قد تكون أسرع من التقوير باستعمال المقوار حيث تقوم ربة المنزل بلف السكين في الداخل من كل ثمرة للحصول عليها خالية تماما من أي تواجد للب ومن ثم يوضع الحشو بالداخل للحصول على المحشي جاهز تماما وسهل التسوية في أقل.

تقوير الباذنجان والكوسة باستعمال قطاعة التفاح

قطاعة التفاح من أهم الأدوات التي من الممكن أن نستعملها للحصول على الخضار مقور وجاهز للحشو السريع ومن السهل بعد ذلك أن يتم استعمال الخضار بعد التقوير باستعمال تلك الأداة المطبخية المذهلة والتي من اليسير من خلالها أن يتم عمل تقوير بمنتهى السرعة للباذنجان من خلال تنظيفه جيدا والضغط عليه قليلا ما بين كفي اليد ومن ثم يتم إدخال القطاعة وهذا للحصول على الثمرة خالية من لبها ويسهل حشوها.