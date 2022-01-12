بدون سويت.. معلقة فازلين واحدة لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

إزالة الشعر الزائد نهائيا بالفازلين من أفضل الخلطات التي من الممكن أن تعتمد عليه كل فتاة ترغب في أن تقوم بالإزالة التامة لما يتواجد على البشرة من شعر كثيف أو خفيف حيث تعتبر تركيبة الفازلين من بين أفضل وأسرع التركيبات الطبيعية والتي لها دور في تخليص الجلد من أي شعر، وتعتبر تلك الخلطة من الخلطات التي لها دور في الحصول على الجلد مثالي وناعم وخالي من أي تواجد للبثور التي قد تتكون نتيجة الإزالة للشعر بطريقة غير جيدة قد تتسبب في تهيج الجلد وكذلك تكون الحبوب على سطح الجلد، وإليكم أهم المكونات وطريقة الإعداد للوصفة.

إزالة الشعر الزائد نهائيا بالفازلين

إزالة الشعر الزائد بشكل نهائي بالفازلين من خلال خطوات بسيطة تتم إذا ما توفرت كل المكونات الأساسية والتي لا بد من استعمالها في الحصول السريع على أفضل خلطات الإزالة التامة والنهائية للشعر ومن خلال المداومة على استعمال مكون مثل الفازلين في تلك الوصفة يتم الحصول على خليط ناعم من الممكن أن تتم الإزالة القوية للشعر من خلال الاستعانة بهذه التركيبة الكريمية المتميزة والتي تعتبر من أهم الخلطات الطبيعية والتي لها دور في نزع الشعر وحماية الجلد من الكثير من العيوب.

مكونات خليط الفازلين

من الممكن أن نعتمد على المكونات التالية لعمل خليط الفازلين:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من النشا.

ملعقة من مكون الدقيق.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير للتركيبة

من السهل تركيبها من خلال عمل مزج متجانس ما بين مختلف المكونات التي تتوفر بالكامل في المنزل ومع الخلط المستمر مدة دقيقتين لكل المكونات مع بعضها البعض يتم تكوين تركيبة ممتازة، وتلك التركيبة تساعد على الحصول على الجلد بحيث يكون خالي من أي شعر قد يتواجد على الجلد مع التخلص من الكثير من العيوب الجلدية حيث أن الخليط قادر على التفتيح الآمن والسريع للجلد أي أن وصفة الفازلين فضلا عن كونها مزيلة للشعر إلا أنها تعتبر أقوى الوصفات لتبييض الجلد وإخلائه من أي بقع.