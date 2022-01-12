نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتي لو كمية.. حيلة ذكية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق وداعاً للطرق التقليدية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بسهولة من إحدى الأمور التي تخص المطبخ والطهي للوصفات المختلفة وترغب كل ربات البيوت في البحث عن الطرق التي تسرع من التقشير للثوم وبمنتهى السهولة للثوم وخلال دقائق تستطيعين من خلال تلك الطرق القادمة أن يتم التقشير للثوم بشكل سريع ودون جهد أو استهلك لمزيد من الوقت، وفيما يأتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أفضل الخطوات التي تنجز تقشير الثوم وتساعد ربات البيوت في التقشير لقدر كبير من الثوم وفي فترة زمنية قليلة جدا لعمل أشهى وصفات المطبخ أو تجهيز الثوم لتجفيفه وعمل بودرة الثوم المميزة كتابل من أفضل التوابل المضافة لمختلف أنواع الأطعمة.

تقشير الثوم بسهولة

التقشير للثوم بسهولة وبسرعة من أكثر ما تود ربان البيوت معرفة كيفيته وفي غضون وقت قصير قد تحصلين على ما ترغبين من فصوص الثوم وهذا من خلال الاعتماد على واحدة من بين الطرق التي سنقدمها فيما يأتي وتعد حل أمثل للتقليص من الفترة الزمنية المستهلكة لتقشيره، ومن أهم هذه الطرق ما يلي ذكره من تلك الفقرات

تقشير الثوم بسرعة باستخدام الماء

تقشير الثوم بالماء وبكل سهولة تعتبر طريقة متميزة تساعد كل ربة منزل تحتاج للثوم في أن تقشره بطريقة ليس فيها هدر للوقت وهذا ما يكون باتباع ما يلي ذكره من تلك الخطوات القادمة:

خطوات التقشير لفصوص الثوم بسهولة بالماء

قومي بالتفكيك لثمار الثوم وفصوصه.

الخطوة التالية تكون هي النقع لتلك الفصوص بطبق ممتلئ بالماء.

الماء المستخدم قد يكون بارد وقد يكون دافئ.

بعد مرور ما يقرب من خمس دقائق قومي

بعد مرور ما يقرب من خمس دقائق قومي بتصفية فصوص الثوم وستلاحظين أن القشور تنزلق بسرعة وسهولة من فصوص الثوم.

تقشير الثوم باستعمال كيس بلاستيك

بسرع فائقة تستطيعين إنجاز خطوة التقشير لما يتوفر لديك من الثوم من خلال استعمال الكيس البلاستيكي والذي نقوم من خلاله بتعبئة الثوم ومن ثم تتم خطوة التقشير من خلال الضغط على الثوم بشكل خفيف باستعمال سكين أو مطرقة وسنجد أن الثوم فصوصه قد انفصلت عنها القشور بمنتهى السرعة والسهولة.