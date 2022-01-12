اسهل طريقة عمل بسكوت الذبدة الناعم طري وهش وبمكونات مضبوطه زي الجاهز بالظبط

بسكويت الزبدة الناعم، البسكويت بالزبدة من أنواع الحلويات اللذيذة التي يتم تحضيرها بسهولة وبمكونات سهلة وبسيطة، وهذه المكونات معظمها متوفر في كل منزل، ويحبه الكبار والصغار وهذا لأن مذاق الزبدة واضح فيه ويعطيه مذاق رائع ورائحة شهية بالإضافة إلى قرمشة كبيرة، الجدير بالذكر أن نوع البسكويت هذا يتم تقديمه بجانب كوب الشاي أو القهوة في أوقات ومناسبات عديدة، ويفضل تناوله على وجبة الإفطار.

أسهل طريقة لتحضير بسكويت الزبدة الناعم

المكونات:

مقدار ٢٠٠ جرام من الزبدة.

كوب من السكر.

بيضة واحدة.

مقدار نصف ملعقة فانيليا صغيرة.

مقدار كوبان ونصف من الدقيق.

ملعقة بيكنج باودر صغيرة.

عصير حبة واحدة من الليمون.

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الزبدة ونخفقها جيداً باستخدام المضرب الكهربي.

ثم نضيف السمر للزبدة ونخلطها معه لمدة خمس دقائق حتى يتحول القوام إلى قوام كريمي.

بعد ذلك نضيف المكونات التالية: البيضة، الفانيليا، عصير الليمون، ثم نخلطهم معاً جيداً.

ثم نضيف الدقيق بعدما يتم خلطه مع البيكنج باودر ونخفقهم معاً لتختلط المكونات معاً بشكل جيد.

بعد ذلك نضيف الحليب ونستمر في الخفق ليتحول الخليط لقوام متماسك.

بعد ذلك نضع الخليط في الكيس الخاص بالتزيين، ونشكل به العجين على هيئة دوائر أو حسب الرغبة ونضعها في الصينية المخصصة للفرن التي سبق دهنها بالزيت القليل ونضع الصينية في الفرن المسخن سابقاً على درجة حرارة ١٨٠ درجة، حتى يمر عشر دقائق.

في النهاية نخرج الصينية من الفرن ونترك البسكويت بها ليبرد تماماً ويصبح مقرمش وبهذا يكون جاهز للتقديم.

البسكويت بالزبدة

المكونات:

٢٢٥ جرام زبدة.

ثلثا كوب سكر أسمر.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة فانيليا، وملح.

كوبان ونصف دقيق.

نصف كوب سكر أبيض.

طريقة التحضير:

أولاً نخلط الزبدة والسكر الأسمر معاً، ونضيف البيضة ثم الفانيليا ونخلطهم جيداً، ثم نضيف الدقيق والملح ونخلطهم في الخلاط.

نقسم العجينة لثلاثة أقسام ثم نعطيها بكيس بلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

ونسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

نخرج العجينة ونفردها ونضع على وجهها السكر الأبيض.

نقسم العجينة لدوائر صغيرة، ونستخدم أعواد خشي للتزيين

ثم نغطي الصينية باستخدام ورق الزبدة، وندخلها إلى الفرن ونتركها لمدة تلت ساعة حتى ينضج ثم نخرجه.

توجد أنواع كثيرة من البسكويت الشهي واللذيذة الذي يفضل تناوله كوجبة خفيفة أو وقت الفطار، ومن أشهر أنواع البسكويت هو بسكويت الزبدة الناعم، الذي يتميز بطعمه اللذيذ لظهور طعم الزبدة ورائحتها فيه، هذا بالإضافة إلى أنه مغذي جداً تحديداً للأطفال، ولهذا تبحث كثير من السيدات عن أصح طريقة لتحضير في المنزل.