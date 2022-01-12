أسهل واضمن طريقة بيها الكرواسون الهش في المنزل هش ومورق وبطعم لا يقاوم

طريقة عمل الكرواسون، الكرواسون اجمل أكلة يمكن تناولها في الصباح الباكر، مع كوب الشاي الساخن، أو كوب اللبن، فهو من اجمل المخبوزات ويتم تناوله سواء محشي بالشيكولاته أو المربي أو بالجبن أو حتى سادة، فكل منهم له طعم بتمييز به عن الآخر، ولذلك فيمكنكم أن تقوم بعمل الكرواسون داخل المنزل بكل سهولة وخطوات بسيطة لا تحتاج إلى تكاليف كما هو الحال عند شرائه من الخارج.

خطوات تحضير الكرواسون فى المنزل

بالفعل يمكنك الآن القيام بعمل الكرواسون الذي يحبه الجميع في المنزل، وتوفير شرائه من المحلات وخطوات تحضيره هي كالاتي:

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقتين خميرة فورية.

كوب واحد من الماء الدافيء.

ملعقة من السكر.

اربع ملاعق كبار من اللبن الحليب.

ملعقة من الزبدة الذائبة.

رشه من الملح.

عدد واحدة فقط من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب آخر من الزبدة.

طريقة تحضير الكرواسون

أحضري كوب المياه الدافيء.

أضيفي بداخله ملعقة من السكر.

قومي بتقليب السكر في الماء جيدًا حتى يذوب السكر.

أضيفي إليه بعد ذلك الخميرة.

اتركي الكوب جانبًا بعد تغطيته حتى يتخمر.

اخلطي الدقيق مع رشه الملح، واخلطي جيدًا، ثم أضيفي إليه الزبدة المذابة، والحليب، واخلطي المكونات مع بعض حتى يتشرب الدقيق المكونات.

وأعيدي الخلط مرة أخرى، وفي النهاية صبي كوب الخميرة بشكل تدريجي للدقيق، واعجني جيدًا، ثم اتركي العجين في كيس بلاستيك واتركيه لمدة ساعة أو حتى يختمر.

قومي بوضع الزبدة الأخرى على الرخامة.

افردي الزبدة حتى تكون بسمك مناسب.

افردي العجينة أيضًا على الرخامة.

ضعي الزبدة داخل العجينة وتشكيلها بشكل مستطيل.

اعلقي العجين على الزبدة، واصنعي شكل مستطيل مر أخرى.

افردي هذا المستطيل بالنشابة.

قطعي بالسكين العجينة على شكل مثلثات.

اتركيها مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بلف المثلث من القاعدة حتى يصبح شكل الكرواسون.

رصي كل الأشكال في صينية مدهونة بالزيت.

ادهني وجه الكرواسون باللبن والبيض المخفوقين.

ادخليها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركيه حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي.

يخرج الكرواسون يعد ذلك من الفرن ويغطى بعد خروجه حتى يصبح ساخن وطري.

هناك أنواع كثيرة من المخبوزات التي أصبحت من أهم المأكولات التي يحبها، ويفضلها الكثير، ودائمًا ما يتم تناولها كوجبة إفطار، ومن أهم الأنواع اللذيذة والمفضل هو الكرواسون بكل أنواعه المختلفة سواء المحشي والسادة، فهو من أكثر ما يتم شرائه بشكل يومي، والآن سوف نعرض خطوات تجهيز الكرواسون في المنزل بكل سهولة، وذلك بغرض الاستغناء عن شرائه.