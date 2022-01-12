أسهل طريقة لعمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة لعمل صوص الجبنة الشيدر هي واحدة من الصلصات التي تتناسب مع مجموعة متنوعة من الأطباق، بما في ذلك الهمبرجر والبيتزا والمعكرونة وغيرها من الأطعمة نتيجة لذلك، سنوضح لك كيفية صنع صلصة شيدر في هذا المنشور لأنه من الاطعمة المهمة التي يمكن تقديمها مع العديد من المقبلات، وتعد جبنة الشيدر أيضًا واحدة من أكثر أشكال الجبن شعبية، حيث تقدم العديد من الأصناف نكهة لذيذة، يشتريه بعض الناس من السوق.

المكونات الخاصة بصوص الشيدر

نستخدم جبنة شيدر احمر طبيعي حيث نقوم بشرائه لعمل الصوص

يستخدم أيضا مائة جرام من الزبدة

نستعمل ثلاث معالق كبار من الدقيق

واحد كوب من الحليب كبيره

تستخدم الشطة الجافة وهي اختياري ويمكن أن تعطي نكهة رائعة

طريقة تحضير صوص الشيدر

في البداية نقوم بتحضير الشيدر الطبيعي الاحمر اللي لازم نعمل بصوص الشيدر بتاعنا يكون متوفر في المولات حيث نقوم بتحضير نصف كيلو من الجبنة الشيدر حيث نقوم باستخدام قطع الجبنه الشيدر

حيث نقوم أولا بوضع تقريبا 100 غرام من الزبدة وبعد أن نقوم بتسييح الزبدة هننزل عليها بعد ذلك تقريبا بثلاث ملاعق من الدقيق ونقوم بتقليب هذا الخليط بالمضرب اليدوي ونبدا نقلب بسرعه الزبدة مع الدقيق وذلك يتجانسوا مع بعض وبعد ذلك ننزل بالجبنه الشيدر علي الخليط السابق ونضيف معها نصف لتر من الحليب ثم نقوم باضافة الشطة المجففه وبعد ذلك نستمر في تقليب كل المقادير

حيث نقوم بوضعها علي نار متزسطة ونبدأ نقلب الجبنة الشيدر بتاعتنا وذلك حتي ذوب تماما ونصل الي القوام المثالي

حيث تعتبر طريقة عمل صلصة الشيدر هي واحدة من أكثر الأطباق الجانبية اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس، كما يحبها أيضا الأطفال وهي تضفي نكهة ورائحة خاصة على كل طبق يتم تقديمه هناك ، ويتم ذلك سواء كان لحمًا أو خضروات أو مكرونة وتعتبر صلصة الشيدر غنية أيضًا بالأعشاب لأنها تحتوي على زبدة عالية السعرات الحرارية، والتي لا ينصح بها كمصدر للسعرات الحرارية في نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية أو لمن يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.