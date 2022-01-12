خمس فوائد سحرية لم تعرفيها لتأثير زيت جونسون علي جميع أنواع البشرة مش هتبطلي تستخدمية نهائي

فوائد زيت جونسون للبشرة، زيت جونسون يعتبر من زيوت البشرة المرطبة التي يفضل استخدامها للأطفال لأنه مخصص للبشرة الأطفال حيث يعطيها ترطيب ولمعان ويحمي البشرة من أي عوامل خارجية وخاصةً الجفاف، هذا بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة التي يمتلكها زيت جونسون للبشرة والجسم والشعر أيضاً.

فوائد زيت جونسون للبشرة الحساسة

يعتبر زيت جونسون من مرطبات البشرة الأفضل على الإطلاق ويرجح استخدامها للبشرة الحساسية لأنه يحتوي على عناصر طبيعية لا تسبب في تهيج البشرة.

يمكن استخدامه أيضاً للرجال الذين تتحسس بشرتهم بعد الحلاقة ويشعرون بالتهابات وتهيج وتظهر الحبوب على بشرتهم، لأن زيت جونسون يهدئ البشرة.

يتم استخدامه أيضاً بعد عملية إزالة الشعر عند النساء، يتم دهن المنطقة المزال منها الشعر بزيت جونسون فيساعد في تهدئة المنطقة وعدم حدوث تهيج أو احمرار.

زيت جونسون للبشرة الدهنية

نجد أن زيت جونسون له الكثير من الفوائد كما ذكرنا للبشرة الحساسة، وبالرغم من ذلك فهو له أضرار للبشرة الدهنية، مثل:

لا يفضل استخدام زيت جونسون للبشرة الدهنية وهذا لأن طبيعة البشرة الدهنية تفرز زيوت ودهون بصورة مستمرة وبكميات كبيرة وفي حالة استخدام الزيت علينا تنغلق مسام البشرة وينتج عن هذا ظهور الحبوب والرؤوس السوداء.

فيمكن أن يستخدم هذا الزيت عند الحاجة فقط فمثلاً عند الشعور بأن البشرة جافة، أو استخدامه بعد تقشير البشرة لأنه يساعد بشكل كبير في ترطيبها.

وصفة زيت جونسون لتنعيم البشرة

المكونات:

وعاء عميق.

عدد ٣ ملاعق زيت جونسون كبيرة.

ملعقة زبدة الشيا كبيرة.

طريقة التحضير:

نأتي بالوعاء ونضع فيه كمية زيت جونسون مع زيت زبدة الشيا ونخلطهم معاً جيداً.

ثم نغسل الوجه جيداً بالماء، ونضع الخليط عليه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نغسل الوجه جيداً بالماء والغسول المناسب.

ينصح بتكرار هذه الوصفة بمعدل ٣ مرات كل أسبوع.

وصفة زيت جونسون لتفتيح البشرة

المكونات:

عدد ٣ ملاعق كبيرة زيت جونسون.

ملعقة كبيرة من النشا الأبيض.

طريقة التحضير:

أولاً نقوم بخلط كمية زيت جونسون مع النشا الأبيض البودر ونمزجهم جيداً.

ثم نضع الخليط على البشرة لمدة ١٥ دقيقة، ثم نغسل البشرة جيداً بالماء والغسول المناسب للبشرة.

ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى لا تجهد البشرة.

توجد زيوت كثيرة تستخدم للبشرة بهدف ترطيب ونعومة والحفاظ على البشرة، ومن هذه الزيوت زيت جونسون الذي متعارف عليه أنه يستخدم ومخصص للأطفال لأنه خفيف على البشرة ولا يؤذي بشرة الأطفال، وبالرغم من ذلك فيمكن استخدامه لبشرة الكبار لأن الدراسات أثبتت أن له فوائد كثيرة مثل: ترطيب البشرة ومنع جفافها.