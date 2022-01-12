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عمر شويل - جدة طريقة تحضير معمول التمر السعودي اللذيذ في منزلك بأسهل طريقة وأقل تكلفة - ثقفني
معمول التمر السعودي واحد من أفضل المخبوزات التي سيتم تناولها على وجبة الفطور أو بين الوجبات وكذلك يمكن تقديمه للأطفال بسبب القيمة الغذائية التي يحتويها، ويتميز المعمول السعودي عن غيره بوجود مذاق خاص به، وهنا عبر موقعنا سوف نقدم طريقة عمل معمول التمر السعودي بخطوات بسيطة وسهلة يمكن إتباعها وإتقانه، فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير معمول التمر السعودي.
طريقة عمل معمول التمر السعودي
يحضر معمول التمر السعودي بمكونات سهلة ومتوفرة في كل البيوت العربية وهذه هي سيدتي طريقة تحضير المعمول:
المكونات:
- 5 كوب دقيق منخول.
- 5 كوب سميد ناعم.
- 5 كوب زيت.
- 5 كوب سمن.
- 5 كوب لبن سائل.
- ½ كوب لبن بودرة.
- ¼ 2 كوب سكر.
- ½ ملعقة مستكة سائلة.
- 1 ملعقة صغيرة خميرة.
- 1 ملعقة كبيرة ماء ورد.
- 2 ملعقة صغيرة رائحة كحك.
- 1 ملعقة صغيرة محلب.
- 1 كوب تمر ناعم.
- 1 ملعقة كبيرة زيت السمسم.
- 5 ملاعق كبيرة سمسم.
طريقة التحضير:
- يتم خلط كل من الدقيق والسميد واللبن البودرة، وكذلك الملح والسكر.
- توضع السمن على النار حتى تقدح ويضاف إليها الزيت، ثم توضع على الخليط الجاف.
- قومي بفرك المكونات مع بعضها البعض حتى يتشرب الخليط كل السمن والزيت، ثم يتم تغليف العجينة وتترك لمدة يوم كامل في مكان دافئ.
- في اليوم التالي قومي بتدفئة الحليب وضيفي إليه الخميرة والمستكة وماء الورد ورائحة الكحك.
- قومي بوضع الحليب على العجينة مع الاستمرار في العجن لمدة ربع ساعة.
- توضع العجينة في مكان دافئ وتترك حتى تختمر لمدة ساعتين.
- بعد ذلك يحضر التمر ويتم أخذ قطعة من العجينة وصنع تجويف بها يوضع فيه التمر المخلوط مع السمسم وزيت السمسم.
- توضع في قالب المعمول ويتم تشكيلها بالشكل الذي ترغبين فيه.
- توضع في صينية مدهونة بالقليل من السمنه وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
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