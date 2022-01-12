طريقة تحضير معمول التمر السعودي اللذيذ في منزلك بأسهل طريقة وأقل تكلفة

معمول التمر السعودي واحد من أفضل المخبوزات التي سيتم تناولها على وجبة الفطور أو بين الوجبات وكذلك يمكن تقديمه للأطفال بسبب القيمة الغذائية التي يحتويها، ويتميز المعمول السعودي عن غيره بوجود مذاق خاص به، وهنا عبر موقعنا سوف نقدم طريقة عمل معمول التمر السعودي بخطوات بسيطة وسهلة يمكن إتباعها وإتقانه، فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير معمول التمر السعودي.

طريقة عمل معمول التمر السعودي

يحضر معمول التمر السعودي بمكونات سهلة ومتوفرة في كل البيوت العربية وهذه هي سيدتي طريقة تحضير المعمول:

المكونات:

5 كوب دقيق منخول.

5 كوب سميد ناعم.

5 كوب زيت.

5 كوب سمن.

5 كوب لبن سائل.

½ كوب لبن بودرة.

¼ 2 كوب سكر.

½ ملعقة مستكة سائلة.

1 ملعقة صغيرة خميرة.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

2 ملعقة صغيرة رائحة كحك.

1 ملعقة صغيرة محلب.

1 كوب تمر ناعم.

1 ملعقة كبيرة زيت السمسم.

5 ملاعق كبيرة سمسم.

طريقة التحضير: