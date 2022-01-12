فكرة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بالمشط بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق بدون تعب

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لف ورق العنب والكرنب بالمشط طريقة من الطرق البسيطة والسريعة والتي من خلالها من الممكن أن نقوم بعمل أفضل أنواع الأطباق من المحشي وتعتبر وصفة المحشي من بين أفضل الوصفات وأكثرها شعبية حيث تعتبر تلك الوصفة من الأكلات الشعبية والتي لها شهرة ومن السهل عملها ولكن تلك الطريقة السريعة تعتبر منجزة لك في الوقت ولا تهدر الجهد حيث أن أورق الكرنب وورق العنب من الممكن أن يتم لفهم ووضع الحشوة بداخل الورق ومن ثم يسهل على ربة المنزل أن تقوم بالتسوية للمحشي من النوعين بعد تجهيز الورق ولفه بتلك الطريقة والتي سنتعرف على خطواتها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة.
لف ورق العنب والكرنب بالمشط
يمكنك القيام بلف ورق العنب وورق الكرنب بالمشط من خلال بعض الخطوات المتبعة والتي تسبقها خطوات بسيطة وهذا لإنجاز لف المحشي من ورق العنب ومن ورق الكرنب من خلال الاستعانة بأداة المشط وتلك الأداة أصبح الآن لها دور مطبخي في إنجاز مهمة اللف للورق وبمنتهى السهولة وخلال وقت قياسي غير متوقع تصبح وجبة من المحشي المفضلة حاضرة على المائدة خلال وقت لا يقارن في سرعته مما لو أتممنا لف أصابع المحشي بالطريقة العادية.
خطوات لف ورق العنب والكرنب بالمشك
بالمشط يمكنكِ إنجاز خطوة الحشو لهذا النوع من المحاشي المستخدم فيها أوراق العنب والكرنب ومن الممكن أن تقومي باللف باتباع خطوات بسيطة تكون على هذا النحو الآتي:
- عليكِ البدء في عمل خليطك المفضل من الأرز مع الخضر ومعجون الصلصة المركز.
- ابدئي في التجهيز للورق وسلقه بأي طريقة تفضلينها سواء بدون الماء وباستعمال كيس حراري يوضع بالميكرو ويف ويعبأ فيه الورق للسلق أو بسلقه بالطريقة العادية بالماء.
- التقطيع للورق باستعمال المقص وهذا ما يساعد في الحصول على ورق متساوي الحجم يسهل لفه بالمشط وحشوه.
- استعمال المشط في اللف لكل الورق المجهز والمقطع.
- بدء توزيع الحشوة والف بالمشط لكل الكمية المتوفرة من الورق.
- تسوية أصابع المحشي بالطريقة العادية وعلى نار تكون هادئة.
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