نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل النيوتلا في البيت بكوب حليب فقط عملت كيلو نيوتلا بطعم أحسن من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل شيكولاته نوتيلا بكوب حليب نتعرف عليها من خلال ما يلي حيث تعد وصفة النوتيلا الأصلية من أهم مكوناتها الحليب ويكون من السهل التحضير للنوتيلا بالوصفة الأصلية إذا ما تم استعمال كامل المقدار حيث ننشر من خلال الآتي من تلك الفقرات مختلف المكونات المطلوبة لعمل أفضل نوع من أنواع كريمة البندق أو وصفة النوتيلا المتميزة بطعمها الغني وهي معشوقة الأطفال، وبالآتي من سطورنا القادمة نتعرف على أهم المكونات التي لا بد من توفرها لعمل النوتيلا البيتي مع بيان خطوات تحضيرها في البيت.

طريقة عمل شيكولاته نوتيلا بكوب حليب

الطريقة التي يسهل من خلالها على ربات البيوت عمل شيكولاته نوتيلا بكوب حليب تعد من الطرق البسيطة والتي تبحثن عنها باستمرار كبديل للوصفة الجاهزة والتي تباع بأسعار مرتفعة، ومن خلال الآتي من تلك السطور نتعرف على مكونات بسيطة ومتوفرة بكل منزل توفر لكِ عمل أفضل وصفة نوتيلا بالمقدار الأصلي وبالاستعانة بكوب واحد من الحليب الطازج يزيد من قيمتها الغذائية ويجعلها من الوصفات ذات الطعم المميز والأكثر فائدة لجسم الأطفال، وفيما يأتي المقدار كاملًا:

مكونات عمل النوتيلا الأصلية البيتي:

من الممكن لكل ربة منزل القيام بالتحضير السريع لتلك الوصفة من خلال الاستعانة بكوب واحد من الحليب كامل الدهن وهذا مع إضافة الآتي من تلك المكونات المقبلة:

كوب من مكون البندق المحمص.

ربع كوب من مكون الكاكاو الخم.

نصف كوب مكون سكر بودرة.

ربع كوب زيت الذرة.

ملعقة من الفانيلا.

رشة ملح.

طريقة لتحضير لوصفة النوتيلا:

من الممكن أن تقومي بتحضيرها بالطريقة السريعة وتلك الطريقة هي التي من خلالها يتم المزج الكامل ما بين مختلف المكونات مع بعضها البعض ومن المفضل أن يكون المزج بالكبة الكهربائية أو بالاستعانة بمحضرة الطعام والخلط يكون لكل المقدار ما عدا مكون الزيت والإضافة للزيت تكون بالتدريج وهذا ما يكون وسيلة زيادة سمك خليط البندق والكاكاو وبمجرد وصول الخليط للقوام المطلوب نتوقف عن إضافة الزيت حيث أن كريمة الدهن من الشيكولاتة أو النوتيلا تصبح جاهزة.