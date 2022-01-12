نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي المكرونة البشاميل على أصولها بطريقة مميزة واحترافية بطعم شهي لا يقاوم في المقال التالي
المكرونة البشاميل تعتبر من المأكولات التي تعمل علي إشباع المعدة بشكل كبير لأنها غنية بالعديد من المكونات منها المكرونة واللحمة المفرومة والشاميل، حيث يمكننا عمل المكرونة البشاميل بالعديد من الحشوات منها حشوة اللحمة المفرومة أو الفراخ المفرومة أو السجق أو أي إضافات أخرى ترغبين بتناولها.
ويمكننا تناول المكرونة البشاميل في وجبات الغذاء لأن هذه الوجبة تعد من الوجبات الدسمة التي تحتاج إلى وقت حتى يتم همضمها في المعدة لذلك لا ننصح بتناولها في وجبات العشاء حتى لا نصاب بأللام المعدة المتعبة، وتوجد هناك طريقة سحرية وجبارة لعمل المكرونة البشاميل بأقل تكلفة وبدون تعب ويصبح الطعم في النهاية من الطعم الخارجي الذي نقوم بشرائه من المطاعم، وللحصول على هذا الطعم سوف نقدم إليكي مكونات وطريقة تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة بطريقة بسيطة وسهلة لا تتطلب مجهود ولا تكلفة علي عكس المطاعم الأخرى.
طريقة عمل المكرونة البشاميل
المكونات
- كيلو واحد فقط من المكرونة على شكل قلم.
- ثلاث أكواب فقط من الدقيق.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم.
- ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم.
- ثلاث حبات من الفلفل الأخضر متوسطة الحجم.
- خمسة ملاعق كبيرة من السمنة.
- نصف كوب واحد من الحليب السائل.
- كمية قليلة من الماء.
طريقة التحضير
- عليكي بتحضير إناء كبير وضعي به كمية من الماء وضعي بها ملعقة واحدة كبيرة من الزيت مع ربع ملعقة صغيرة من الملح وضعيها على النار واتركيها حتي يغلي الماء جيدا.
- بعد غليان الماء جيدا قومي بإضافة كيلو المكرونة واتركيها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تنضج بعد ذلك عليكي برفعها من على النار.
- بعد ذلك قومي بتحضير اللحمة المفرومة عن طريق تحضير طاسة عميقة وكبيرة وضعي بها خمسة ملاعق كبيرة من السمنة وضعي بها ثلاث حبات من البصل المتوسطة الحجم مقطعة إلي قطع صغيرة الحجم ومتساوية وإضافة ثلاث حبات من الفلفل الأخضر مع ثلاث حبات من الطماطم وقومي بتقليب هذه المكونات علي النار لمدة ثلاث دقائق فقط بعد ذالك قومي بإضافة نصف كيلو اللحمة المفرومة مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود وأتركي هذه الخلطة على النار حتى تنضج جيدا بعد ذلك ارفعيها من على النار واتركيها جانبا.
- بعد ذلك قومي بتحضير البشاميل عم طريق تحضير إناء وضعيه علي نار هادئة الحرارة وضعي بها نصف كوب من الحليب السائل مع حبة واحدة من البيض وقومي بخفق البيض مع الحليب جيدا بعد ذلك قومي بإضافة كوبان إثنان من الدقيق الأبيض وعليكي بالتقليب المستمر حتي تتمكني من الحصول على قوام كثيف بعد ذلك ارفعيه من على النار.
- ثم أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية من السمنة وقومي برشها كمية قليلة من الدقيق ثم ضعي في الصينية اولا كمية من البشاميل وضيفي بها كمية من المكرونة المسلوقة وضعي عليها حشوة اللحمة المفرومة ثم قومي بوضع كمية من المكرونة المتبقية وعليكي بإضافة البشاميل المتبقي ثم قومي بتشغيل الفرن علي حرارة عالية وعليكي بإدخال هذه الصينية في الفرن واتركيها حتي تنضج جيدا.
- بعد نضج صينية المكرونة البشاميل جيدا قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتي تبرد قليلا حتى تتماسك أثناء التقطيع بعد ذلك عليكي بتناولها بأشهى وألذ طعم وأفضل من تناولها في المطاعم الخارجية.
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