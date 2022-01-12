أعملي المكرونة البشاميل على أصولها بطريقة مميزة واحترافية بطعم شهي لا يقاوم

المكرونة البشاميل تعتبر من المأكولات التي تعمل علي إشباع المعدة بشكل كبير لأنها غنية بالعديد من المكونات منها المكرونة واللحمة المفرومة والشاميل، حيث يمكننا عمل المكرونة البشاميل بالعديد من الحشوات منها حشوة اللحمة المفرومة أو الفراخ المفرومة أو السجق أو أي إضافات أخرى ترغبين بتناولها.

ويمكننا تناول المكرونة البشاميل في وجبات الغذاء لأن هذه الوجبة تعد من الوجبات الدسمة التي تحتاج إلى وقت حتى يتم همضمها في المعدة لذلك لا ننصح بتناولها في وجبات العشاء حتى لا نصاب بأللام المعدة المتعبة، وتوجد هناك طريقة سحرية وجبارة لعمل المكرونة البشاميل بأقل تكلفة وبدون تعب ويصبح الطعم في النهاية من الطعم الخارجي الذي نقوم بشرائه من المطاعم، وللحصول على هذا الطعم سوف نقدم إليكي مكونات وطريقة تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة بطريقة بسيطة وسهلة لا تتطلب مجهود ولا تكلفة علي عكس المطاعم الأخرى.

طريقة عمل المكرونة البشاميل

المكونات

كيلو واحد فقط من المكرونة على شكل قلم.

ثلاث أكواب فقط من الدقيق.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم.

ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر متوسطة الحجم.

خمسة ملاعق كبيرة من السمنة.

نصف كوب واحد من الحليب السائل.

كمية قليلة من الماء.

طريقة التحضير