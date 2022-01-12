نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقائق اعملي بسكوت الكاكاو اللذيذ بأقل مكونات موجودة في المنزل في المقال التالي
بسكوت الكاكاو، البسكوت من المقرمشات والحلويات التي نحبها ونقوم بشرائها بشكل دائم، وذلك من أجل الصغار والكبار، ويتعدد أنواع البسكوت وتختلف بشكل كبير، وبسكوت الكاكاو اللذيذ من اجمل الأنواع المميزة التي يحبها الكثير من الناس، لذلك قد جئنا إليكم بطريقة تحضيره بكل سهولة في المنزل، فهو يحتوي على مكونات مفيدة جدًا للجسم، وتتواجد بكل سهولة في كل منزل ولذلك يعتبر تكاليفه بسيطة، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض خطوات تجهيز.
طريقة عمل بسكوت الكاكاو اللذيذ
بسكوت الكاكاو هو بسكوت روسي الأصل، ولكنه حقق انتشار كبيرًا في بلادنا وأصبح من أكثر الأنواع المحبوبة جدًا بين الناس، ويمكنكم القيام بعمل هذا النوع من البسكوت بكل سهولة في المنزل وذلك من خلال الآتي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- كوب كبير من السكر الناعم، ويفضل أن يكون بودرة.
- نصف كوب من اللبن الحليب الدافيء.
- خمس ملاعق من الكاكاو الخام.
- بيضة واحدة.
- ملعقة واحدة من البيكنج باودر.
- ملعقة واحدة من الفانليا السائلة.
- ملعقتين كبار من الزبدة.
- ملعقة واحدة من الخل الأبيض.
- رشه صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
طريقة التحضير
- احضري الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي.
- أضيفي بداخله الزبدة الطرية، مع إضافة السكر الناعم.
- اخلطي المكونات على أعلى سرعة واستمري في الخلط حتى الحصول على قوام كريمي ناعم، ويزداد في الحجم.
- أضيفي البيض مع اللبن الحليب، والفانليا.
- أعيدي الخلط مرة أخرى للمكونات.
- أضيفي الخل الأبيض أيضًا.
- استمري لدقيقة في الخفق.
- احضري وعاء مناسب آخر وأضيفي بداخله كل الدقيق بعد نخله، ورشي عليه الملح، وأضيفي البيكنج باودر والكاكاو.
- اخلطي مكونات الدقيق جيدًا.
- اخلطي مكونات الزبدة والبيض إلى مكونات الدقيق بشكل تدريجي.
- استمري في الخلط حتى الحصول على عجينة ناعمة طرية.
- اتركي العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة.
- افردي العجينة على الرخامة.
- قطعي العجينة على أشكال دائرية، ويفضل استخدام قطاعة البسكوت.
- احضري صينية مناسبة الحجم.
- افرشيها بورق الزبدة.
- رصي عليها قطع البسكوت التي تم تجهيزها.
- بعد الانتهاء ادخلي الصينية في الفرن في الرف الأوسط على درجة حرارة١٨٠ درجة لمدة ١٥ دقيقة.
- اخرجي البسكوت في طبق بحذر حتى لا ينكسر.
- غطي الطبق حتى يصبح مقرمش ولذيذ
- يمكنك إضافة إليه صوص شكولاته التزين أو سكر بودرة.
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