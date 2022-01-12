في دقائق اعملي بسكوت الكاكاو اللذيذ بأقل مكونات موجودة في المنزل

بسكوت الكاكاو، البسكوت من المقرمشات والحلويات التي نحبها ونقوم بشرائها بشكل دائم، وذلك من أجل الصغار والكبار، ويتعدد أنواع البسكوت وتختلف بشكل كبير، وبسكوت الكاكاو اللذيذ من اجمل الأنواع المميزة التي يحبها الكثير من الناس، لذلك قد جئنا إليكم بطريقة تحضيره بكل سهولة في المنزل، فهو يحتوي على مكونات مفيدة جدًا للجسم، وتتواجد بكل سهولة في كل منزل ولذلك يعتبر تكاليفه بسيطة، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض خطوات تجهيز.

طريقة عمل بسكوت الكاكاو اللذيذ

بسكوت الكاكاو هو بسكوت روسي الأصل، ولكنه حقق انتشار كبيرًا في بلادنا وأصبح من أكثر الأنواع المحبوبة جدًا بين الناس، ويمكنكم القيام بعمل هذا النوع من البسكوت بكل سهولة في المنزل وذلك من خلال الآتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من السكر الناعم، ويفضل أن يكون بودرة.

نصف كوب من اللبن الحليب الدافيء.

خمس ملاعق من الكاكاو الخام.

بيضة واحدة.

ملعقة واحدة من البيكنج باودر.

ملعقة واحدة من الفانليا السائلة.

ملعقتين كبار من الزبدة.

ملعقة واحدة من الخل الأبيض.

رشه صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير