بطريقة الحلواني أعملي الكنافة بالمانجو على أصولها بأبسط المقادير بطعم مسكر ولذيذ

نجد العديد من الناس يقبلون على تناول الحلويات لأنها ذات مذاق رائع وجميل، ومن المعروف عادة ان للحلويات العديد من الأصناف والانواع ومنها الكنافة والبسبوسة والكيك بجميع أنواعه، وتعتبر الكنافة من الحلويات المتعددة الحشوات حيث يمكننا حشوها بالعديد من الحشوات منها يمكن حشوها بحشوة المانجو أو القشطة أو غيرها من الإضافات الأخرى التي ترغبين بتناولها ،وتعتبر الكنافة بالمانجو من أكثر انواع الحلويات ذات الطعم اللذيذ والمختلف عن باقي أنواع الكنافة الأخري.

حيث نجد دائما أن العديد من الناس يقومون بشراء هذه الكنافة من محلات الحلويات التي تعمل علي بيعها بأغلى الأسعار وكميات قليلة جدا ،لذلك نلاحظ دائما العديد من السيدات يعملون على البحث المتداول لعمل الكنافة بالمانجو بطعم لذيذ ورائع ونتيجة لذلك سوف نقدم إليكي طريقة عمل وتحضير الكنافة بطعم لذيذ ورائع وبدون تكلفة ويصبح الطعم في النهاية مثل الطعم الذي نقوم بشرائه من محلات الحلويات الخارجية.

طريقة عمل الكناقة بالمانجو

المكونات

نصف كيلو فقط من الكنافة.

حبتان إثنان فقط من المانجو متوسطة الحجم .

كوبان إثنان فقط من السمنة النباتي السائلة .

كمية من البندق علي حسب رغبتك .

طريقة التحضير