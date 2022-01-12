نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة الحلواني أعملي الكنافة بالمانجو على أصولها بأبسط المقادير بطعم مسكر ولذيذ في المقال التالي
نجد العديد من الناس يقبلون على تناول الحلويات لأنها ذات مذاق رائع وجميل، ومن المعروف عادة ان للحلويات العديد من الأصناف والانواع ومنها الكنافة والبسبوسة والكيك بجميع أنواعه، وتعتبر الكنافة من الحلويات المتعددة الحشوات حيث يمكننا حشوها بالعديد من الحشوات منها يمكن حشوها بحشوة المانجو أو القشطة أو غيرها من الإضافات الأخرى التي ترغبين بتناولها ،وتعتبر الكنافة بالمانجو من أكثر انواع الحلويات ذات الطعم اللذيذ والمختلف عن باقي أنواع الكنافة الأخري.
حيث نجد دائما أن العديد من الناس يقومون بشراء هذه الكنافة من محلات الحلويات التي تعمل علي بيعها بأغلى الأسعار وكميات قليلة جدا ،لذلك نلاحظ دائما العديد من السيدات يعملون على البحث المتداول لعمل الكنافة بالمانجو بطعم لذيذ ورائع ونتيجة لذلك سوف نقدم إليكي طريقة عمل وتحضير الكنافة بطعم لذيذ ورائع وبدون تكلفة ويصبح الطعم في النهاية مثل الطعم الذي نقوم بشرائه من محلات الحلويات الخارجية.
طريقة عمل الكناقة بالمانجو
المكونات
- نصف كيلو فقط من الكنافة.
- حبتان إثنان فقط من المانجو متوسطة الحجم .
- كوبان إثنان فقط من السمنة النباتي السائلة .
- كمية من البندق علي حسب رغبتك .
طريقة التحضير
- أحضري صينية وضعي بها نصف كيلو من الكنافة وقومي بتفتيتها جيدا .
- بعد تفتيت الكنافة جيدا ضعي بها كوبان إثنان من السمنة النباتي السائلة وقومي بعجن و خلط السمنة مع الكنافة جيدا ببعضهما .
- بعد ذلك أحضري صينية دائرية وضعي بها كمية من الكنافة ثم أحضري صينية اخري وضعي بها الكمية الأخرى من الكنافة وقومي بإدخالها في الفرن على درجة حرارة عالية واتركيها حتي تنضج جيدا وتصل إلى اللون الذهبي الشهي ، بعد نضج الكنافة جيدا قومي بإخراجها من الفرن ثم قومي بسقيها بكمية من الشربات بعد تحضيرها عن طريق تحضير إناء وضعي به كمية من الماء مع كمية من السكر مع ملعقتان إثنان من عصير الليمون وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها جيدا حتي تتمكني من الحصول علي قوام كثيف بعد ذلك أرفعيه من على النار وقومي بسقيه على صينية الكنافة .
- بعد ذلك قومي بوضع كمية المانجو في صينية الكنافة ثم ضعي على المانجو صينية الكنافة الاخرى بعد ذلك ضعي بها كمية الشربات المتبقية وبذلك تصبح الكنافة بالمانجو جاهزة لتناولها بطهم شهي ولذيذ .
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ