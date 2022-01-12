ضعيها 10 دقائق وقولي وداعًا لتجاعيد البشرة.. كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي لشد وتبييض البشرة

كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي دوماً ما تتعرض البشرة إلى الكثير من العوامل الخارجية التي تؤثر بشكل ملحوظ على نضارة البشرة ويخلف عن ذلك ترهلها، كما أن خسارة الكثير من الوزن دون نظام مُقنن ينتج عنه أيضًا ترهل البشرة، ويبحث الكثير من النساء وكذلك الرجال عن بعض الوصفات الطبيعية لشد ترهلات البشرة دون التعرض إلى أي من الآثار الجانبية، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على طريقة لبان الدكر لشد تجاعيد البشرة.

كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي

يتكون كريم لبان الدكر من مجموعة مكونات بسيطة تتلخص في النقاط التالية:

ماء مغلي مقدار كوب واحد.

لبان دكر مقدار ملعقة واحدة ( يتم شراؤه من محلات العطارة.

نشا مقدار ملعقة واحدة

طريقة تحضير كريم لبان الدكر

لتحضير لبان الدكر ينبغي عليك اتباع الخطوات التالية تباعًا، وهي كالتالي:

نقوم بإحضار وعاء كبير وعميق ومن ثم نقوم بإضافة كمية الماء المغلي.

إضافة إلى مقدار لبان الدكر، ومن ثم يُترك ليلة كاملة.

عقب ذلك يتم تصفية الخليط.

ثم اضف مقدار ملعقة من النشا، ثم يتم تقليب الخليط جيدًا ( على البارد) ويستمر التقليب حتي تمام التجانس.

ثم نقوم بوضع الخليط على النار وذلك مدة لا تقل عن دقيقتين

أخيرًا يتم رفع الخليط عند الحصول على مزيج كريمي القوام.

كريم لبان الدكر وطريقة استخدامه

يمكن استخدام كريم لبان الدكر بكل سهولة ، وذلك عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي كالتالي:

أولًا نقوم بأخذ كمية كافية ومناسبة من كريم لبان الدكر.

عقب ذلك يتم وضعها على الوجه مدة لا تقل عن ستين دقيقة.

ثم يتم غسل الوجه جيدًا بواسطة الماء الفاتر والتأكد من التخلص من بقايا الكريم الموجودة على الوجه

كما يُفضل استخدام ماء الورد عقب غسل الوجه، وذلك من أجل غلق المسام المفتوحة.

وللحصول على نتيجة فعالة وملحوظة يُنصح باستخدام الكريم يوميًا، وستندهش من النتيجة بوقت قصير.

كريم لبان الدكر مع العسل

مما لاشك فيه أن العسل يُعد من العناصر الطبيعية الفعالة في نضارة البشرة وكذلك الشعر، ويمكن تحقيق الاستفادة القصوى وذلك عند امتزاجه بكريم لبان الدكر، حيث يُعد كولاجين طبيعي لبشرة نضرة أكثر حيوية وشبابًا.