لازم تجربيها.. الجبنة الرومي الإقتصادية في البيت بكيلو حليب فقط بطعم أحلي من الجاهزة وفري وكثري

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت وصفة مثالية لعمل أفضل نوع من أنواع الجبن والتي يفضل التناول لها عدد كبر من محبي أنواع الأجبان وبالأخص هذا النوع الشهير والذي يسهل تحضيره وإعداده بوصفة منزلية سهلة ورائعة ومن الممكن القيام بعملها وتحضيرها من خلال تلك الخطوات المقبلة في الآتي من تلك السطور حيث يسهل من خلالها على ربات لبيوت عمل أفضل أنواع الأجبان بالمنزل ودون جهد أو تكلفة وفيما يأتي أهم المكونات وخطوات التحضير للجبن الرومي المنزلي.

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت

نتعرف فيما يأتي على أهم الخطوات التي تكون في إطار طريقة بسيطة نقوم من خلالها بالتحضير السريع لمكون الجبن الرمي وبطعمه المميز حيث تعتبر وصفة الجبن من هذا النوع لها أهمية حيث تعد من بين أكثر أنواع حشوات سندويتشات الأطفال وتحتاجها ربة المنزل ضمن وجبة إفطار أبناءها بالمدرسة ومن خلال ما يلي أهم المكونات للوصفة: مكونات عمل الجبن الرومي الجبن الرومي من اليسير إعداده من خلال استعمال المكونات التالية:

لتر كامل من الحليب الطازج نوع الجاموسي كامل الدسم.

ملعقتان من الزبادي أو اللبن الرائب.

ملعقة من الملح.

ملعقة من مكون الفلفل الأسود كامل دون جرش أو طحن.

عدد ثمرة واحدة من البطاطس المسلوقة ويتم هرسها.

قطعة من القماش.

ملعقتان من مكون الدقيق.

مكعب من الزبد.

طريقة التحضير لوصفة الجبن الرومي المنزلي:

تحضير الجبن الرومي من أكثر نوعيات الأجبان التي تحتاج لمكون الحليب الغني بالجسم ومن الممكن أن يتم التحضير من خلال خطوات بسبطة نتعرف عليها من خلال ما يلي من تلك النقاط المقبلة: