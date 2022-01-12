اصنعى الطعمية فى منزلك مثل المحلات بطريقة سهلة وخطوة بخطوة

الطعمية تعتبر من الأكلات الشعبية المصرية السريعة والتى يتناولها الناس فى الإفطار وما يميزها هو شكلها وطعمها اللذيذ ويطلق عليها الكثير من الأسماء غير الطعمية ومنها الفلافل وعادة ما يأكلها الأشخاص من المطاعم أو الأكشاك ولكن تفضل ربات البيوت تحضيرها فى المنزل بطريقة أكثر صحية من المطاعم نقدم لكم فى هذا المقال طريقة عمل الطعمية فى المنزل مثل المطاعم خطوة بخطوة وبكل سهولة.

طريقة عمل الطعمية المصرية

مكونات الوصفة:

كوبان من الفول المدشوش.

نصف كوب من الشبت الاخضر.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء.

بصلتان كبيرتان.

عشر فصوص من الثوم.

نصف كوب من البقدونس الأخضر.

بصلة واحدة حمراء.

بصلة واحدة خضراء.

نصف ملعقة من البكينج صودا “ملعقة كبيرة”.

نصف ملعقة من الكمون المطحون “ملعقة كبيرة”.

ربع ملعقة من الفلفل الأحمر “ملعقة كبيرة”.

ملعقتان من السمسم “ملعقة كبيرة”.

زيت نباتى.

ملح حسب الرغبة.

اربع ملاعق كبيرة من الكزبرة اليابسة.

طريقة التحضير:

اولا نقوم بتدميس الفول فى الماء ليلة كاملة. نقوم باستخدام الكبة الكهربائية ووضع فيها كلاً من الكزبرة والبقدونس والثوم والبصل والشبت والبصل الأخضر ثم نقوم بفرمها عدة مرات حتى نحصل على عجينة طرية. بعد ذلك نقوم بإخراج العجينة من الكبة ونضعها فى وعاء عميق ثم نضيف إليها نصف ملعقة كبيرة من البكينج صودا ونتركها جانباً لمدة تصل إلى ساعة كاملة. بعد مرور ساعة كاملة نحضر طبق العجين ثم نقوم بتشكيل الطعمية باستخدام ملعقة صغيرة أو ملعقة كبيرة حسب الرغبة بعد ذلك نقوم برش السمسم على حبات الطعمية ليعطيها شكل وطعم مميز وشهى. نقوم بإحضار مقلاة كبيرة ونضعها على نار متوسطة ثم نضع فيها كوبان من الزيت النباتي ونتركها قليلاً حتى يسخن الزيت ثم نقوم بوضع الطماطم فيها. نستمر فى تقليب الطعمية فى الزيت حتى يتغير لونها ويتحول إلى اللون الذهبى المميز. نجهز طبق وعليه أوراق تمتص الزيت ثم نقوم بإخراج الطعمية بعد أن نتأكد أنها نضجت جيداً ونضعها فى الطبق. نقوم بتقديم الطعمية وبجانبها المخلل والخبز والسلطة وبالهناء والشفاء.

ملحوظة هامة :

يجب أن يدمس الفول ليلة كاملة حتى لا يؤثر على طعم الفلافل.