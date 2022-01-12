نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوبين دقيق أعملي ألذ بسبوسة مرملة بالمكسرات بمقادير مظبوطة وطعم جنان في المقال التالي
الحلويات من المأكولات التي يمكن للإنسان أن يعيش بدونها لأنها تعمل على تغذية خلايا وأنسجة المخ بالإضافة إلى انها تمد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها على مدار اليوم ، حيث توجد هناك العديد من الأنواع التي تصنف تحت قسم الحلويات ومنها الكنافة و البسبوسة والجلاش والكيك بجيمع أنواعه ، وتعتبر البسبوسة من الحلويات الخفيفة والمقبولة والتي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار ، ونجد دائما ان العديد من محلات الحلويات تعمل على بيع البسبوسة تعمل على تقديمها بالعديد من الحشوات مثل تقديم البسبوسة بحشوة الشيكولاتة او تقديمها بحشوة الكريمة البيضاء او بالمسكرات وتعتبر المكسرات من الحشوات الخفيفة لذلك نجد إقبال الناس بشكل كبير على تناول البسبوسة بالمسكرات.
وتعتبر الأوقات الأساسية التي يمكننا تناول الحلويات او البسبوسة هي تناولها بعد تناول وجبات الغذاء وكذلك بعد تناول وجبات العشاء مع الشاي او العصائر او المشروبات الأخري التي ترغبين بتناولها ، ونلاحظ العديد من الناس عندما يريدون تناول البسبوسة بالمسكرات يقومون بالتوجه إلى محلات الحلويات لشرائها من هذه المحلات ومن المعروف عادة أن هذه المحلات تعمل على بيعها بكميات قليلة جدا وبأسعار غالية ومرتفعة.
طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات
المكونات
- كوبان إثنان فقط من دقيق السميد .
- كوب واحد فقط من الزبدة السائلة .
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بورد .
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .
- ثلاث ملاعق كبيرة فقط من السكر البودرة.
- كوب واحد فقط من الحليب السائل .
- خمسة ملاعق كبيرة فقط من الزبادي .
- كمية من المكسرات علي حسب رغبتك بأنواعها .
طريقة التحضير
- أحضري وعاء كبير وعميق وضعي به كوبان إثنان فقط من دقيق السميد مع خمسة ملاعق كبيرة فقط من الزبادي مع ملعثة واحدة كبيرة من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وثلاث ملاعق كبيرة من السكر البودرة.
- قومي بعجن المكونات التي قومنا بإضافتها مع بعضها البعض جيدا ،بعد العجن الجيد قومي بإضافة بعد ذلك كوب واحد من الزبدة السائلة مع كوب واحد فقط من الحليب السائل وقومي بعجن هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تتمكني من الحصول على عجينة متماسكة ومتجانسة المكونات .
- بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية من السمنة ثم قومي بصب خليط البسبوسة بها ثم قومي بتسويتها ثم عليكي بإدخالها في الفرن بعد تشغيل الفرن على درجة حرارة عالية وأتركي صينية البسبوسة في الفرن حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي الفاتح بعد الحصول على ذلك اللون قومي بإخراجها من الفرن .
- بعد ذلك عليكي بتحضير خليط الشربات الذي ستسقى به البسبوسة وهي عبارة عن كمية من السكر تساوي كمية من الماء مع كمية من عصير الليمون وهذه المكونات في إناء وعلى نار هادئة وقومي بتقليب هذه المكوانات جيدا ببعضها حتي تتمكني من الحصول على قوام كثيف بعد ذلك قومي برفعه من على النار ثم عليكي بإضافته على صينية البسبوسة حتي تتشرب الشربات جيدا بعد ذلك عليكي بإضافة كمية من المكسرات على سطح البسبوسة ثم قومي بتقطيعها وعليكي بتقديمها في طبق تقديم حتى يتم تناولها بأشهى وألذ طعم .
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