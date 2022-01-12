بكوبين دقيق أعملي ألذ بسبوسة مرملة بالمكسرات بمقادير مظبوطة وطعم جنان

الحلويات من المأكولات التي يمكن للإنسان أن يعيش بدونها لأنها تعمل على تغذية خلايا وأنسجة المخ بالإضافة إلى انها تمد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها على مدار اليوم ، حيث توجد هناك العديد من الأنواع التي تصنف تحت قسم الحلويات ومنها الكنافة و البسبوسة والجلاش والكيك بجيمع أنواعه ، وتعتبر البسبوسة من الحلويات الخفيفة والمقبولة والتي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار ، ونجد دائما ان العديد من محلات الحلويات تعمل على بيع البسبوسة تعمل على تقديمها بالعديد من الحشوات مثل تقديم البسبوسة بحشوة الشيكولاتة او تقديمها بحشوة الكريمة البيضاء او بالمسكرات وتعتبر المكسرات من الحشوات الخفيفة لذلك نجد إقبال الناس بشكل كبير على تناول البسبوسة بالمسكرات.

وتعتبر الأوقات الأساسية التي يمكننا تناول الحلويات او البسبوسة هي تناولها بعد تناول وجبات الغذاء وكذلك بعد تناول وجبات العشاء مع الشاي او العصائر او المشروبات الأخري التي ترغبين بتناولها ، ونلاحظ العديد من الناس عندما يريدون تناول البسبوسة بالمسكرات يقومون بالتوجه إلى محلات الحلويات لشرائها من هذه المحلات ومن المعروف عادة أن هذه المحلات تعمل على بيعها بكميات قليلة جدا وبأسعار غالية ومرتفعة.

طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات

المكونات

كوبان إثنان فقط من دقيق السميد .

كوب واحد فقط من الزبدة السائلة .

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بورد .

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من السكر البودرة.

كوب واحد فقط من الحليب السائل .

خمسة ملاعق كبيرة فقط من الزبادي .

كمية من المكسرات علي حسب رغبتك بأنواعها .

طريقة التحضير