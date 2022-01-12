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عمر شويل - جدة بقرمشة خطيرة..طريقة (البفتيك) اسكالوب بانية وسر ثبات قشرته ولونه الذهبي بطريقة أشهر المطاعم - ثقفني
بقرمشة خطيرة..طريقة (البفتيك) اسكالوب بانية وسر ثبات قشرته ولونه الذهبي وأخيرًا إليكم طريقة عمل بفتيك اسكالوب بانية المميز المقدم من موقعنا اليوم لكل مرأة وربة منزل أو فتاة لا تزال جديدة في الطبخ وتريد عمل الوصفات اللذيذة لزوجها ولأسرتها، ويعد البفتيك من الأكلات التي نحبها جميعًا وتتميز بالسهولة في التحضير وكما يقول البعض بأنها الوجبة المفضلة في أول سنة ونصف زواج بالنسبة للمرأة لأنها سهلة التحضير في المكونات والوقت، ويمكنك عملها وتحضيرها لتقديمها بجانب المكرونة أو الأرز البسمتي والسلطات.
بقرمشة خطيرة..طريقة (البفتيك) اسكالوب بانية وسر ثبات قشرته ولونه الذهبي
مكونات الطريقة:-
- لحم نئ مقطع إلى قطع متوسطة الحجم.
- بهارات اللحمة وتتبيلة جاهزة.
- عصير طماطم مصفى.
- بصل مفروم ومطحون.
- ملح طعام.
- فلفل أسود.
- ثوم بودرة.
- كبيبة صيني.
- حليب طازج.
- بقسماط ناعم.
- فلفل أسود.
- بيضتان.
- ثوم مفروم.
خطوات التحضير
- قومي بوضع المكونات كلها مع بعضها في ماعدا قطع اللحمة مع بعضها البعض في وعاء وقلبيهم جيدًا واعجنيهم بيديك حتى تختلط مع بعضها جيدًا.
- بعد ذلك قومي بتتبيل قطع اللحمة بالتتبيلة أو الخليط الذي قمتي بتحضيره وغلفيها بالتتبيلة من جميع الجوانب.
- ثم ضعي اللحمة المتبلة بالخليط داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات كاملة ويمكنك تركها من الليل حتى الصباح داخل الثلاجة.
- أحضري طبق آخر مسطح وقومي بوضع البيض والفلفل والثوم والملح الأبيض والبقسماط وقومي بوضع اللحمة بداخله واغمسيها داخل الخليط من الجانبين.
- كرري خلطة غمسها في خليط البقسماط مع كل كمية وقطع اللحمة المراد عملها بفتيك وضعيها مرة أخرى في الثلاجة أو الفريزر لمدة ثلاثين دقيقة فقط.
- ضعي طاسة القلي على النار وبداخلها كمية قليلة من زيت القلي أو الزيت النباتي وقومي بوضع قطع اللحمة المتبلة داخل الطاسة.
- قلبي قطعة الدجاج على جانبيها حتى تنضج من الجانبين كاملة ويتحول لونها للون الذهبي كما في الصورة وتتأكدي من أنها نضجت بالضغط بالشوكة في داخلها.
- إذا وجدتي أنها أصبحت طرية قليلًا بذلك تكون نضجت ويمكنك تكرار هذه الخطوة مع كل القطع المتبقية من البفتيك.
- بعد ذلك ضعي البفتيك المنتهي تسويته داخل طبق وزينيه بالبقدونس وابدئي في تقديمه بألف هناء.
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