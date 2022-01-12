بقرمشة خطيرة..طريقة (البفتيك) اسكالوب بانية وسر ثبات قشرته ولونه الذهبي بطريقة أشهر المطاعم

بقرمشة خطيرة..طريقة (البفتيك) اسكالوب بانية وسر ثبات قشرته ولونه الذهبي وأخيرًا إليكم طريقة عمل بفتيك اسكالوب بانية المميز المقدم من موقعنا اليوم لكل مرأة وربة منزل أو فتاة لا تزال جديدة في الطبخ وتريد عمل الوصفات اللذيذة لزوجها ولأسرتها، ويعد البفتيك من الأكلات التي نحبها جميعًا وتتميز بالسهولة في التحضير وكما يقول البعض بأنها الوجبة المفضلة في أول سنة ونصف زواج بالنسبة للمرأة لأنها سهلة التحضير في المكونات والوقت، ويمكنك عملها وتحضيرها لتقديمها بجانب المكرونة أو الأرز البسمتي والسلطات.

بقرمشة خطيرة..طريقة (البفتيك) اسكالوب بانية وسر ثبات قشرته ولونه الذهبي

مكونات الطريقة:-

لحم نئ مقطع إلى قطع متوسطة الحجم.

بهارات اللحمة وتتبيلة جاهزة.

عصير طماطم مصفى.

بصل مفروم ومطحون.

ملح طعام.

فلفل أسود.

ثوم بودرة.

كبيبة صيني.

حليب طازج.

بقسماط ناعم.

فلفل أسود.

بيضتان.

ثوم مفروم.

خطوات التحضير