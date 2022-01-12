بطريقة طرية ومورقة أصنعي خبز التورتيلا في المنزل بمقادير بسيطة لعمل حشوات مختلفة ولذيذة

هو عبارة خبز رقيق مستدير، يستخدم فى عمل سندوتشات الفاهيتا والشاورما، يعتبر عيش التورتيلا من الأكلات الغربية فهو خبز مكسيكى الأصل، وانتشر في الدول العربية ككل، يستخدم الخبز فى عمل سندوتشات الدجاج المقرمشه والسجق والكبدة والبرجر بأنواعه، ليستمتع به الصغار والكبار، فيوجد منه الجاهز ويمكن عمله بالمنزل بأكثر أمان ومكوناته سهلة وبسيطة، سنقدم اليكم طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل.

طريقة تحضير خبز التورتيلا

المقادير:-

٣ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ربع كوب زيت نباتي.

رشة ملح.

ماء للعجن.

طريقة التحضير:-

في وعاء كبير نقوم بوضع الدقيق ورشة الملح والزيت النباتي.

نضع الماء تدريجيا ونقوم بالعجن حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة.

بعد العجن يغطى الوعاء بفوطة نظيفة لكى ترتاح العجينة لمدة ١٥ دقيقة لسهولة فردها.

ناخد العجينة وتقطع إلى كور صغيرة الحجم لنقوم بفردها.

نضع رشة من الدقيق على رخامة المطبخ لعدم التصاق العجينة بها وناخد قطعة من العجين نضع رشة من الدقيق عليها ونفرد بالنشابة جيدا الا أن نصبح مستديرة الشكل.

ف مقلاة غير قابلة للالتصاق نضع الرغيف المفرود ويترك على كل جانب ١٠ دقائق على نار هادئة.

ونقوم بنفس الطريقة لحين الانتهاء من باقي العجين.

نقوم بعمل طريقة عمل سندوتش الفاهيتا بخبز التورتيلا.

طريقة تحضير السندويتش

خبز تورتيلا المعد سابقا.

قطع من الدجاج المقرمش.

صوص مايونيز.

صوص كاتشب.

صوص باربيكيو.

خس كابوتشي.

شرائح طماطم.

نفرد رغيف من الخبز المعد ونضع عليه صوص المايونيز والكاتشب والباربيكيو.

ثم نضع الخس الكابوتشي ونضع عليه الدجاج المقرمش.

ثم شرائح الطماطم ورشة من الصوصات الجاهزة مسبقا ونغلق الرغيف جيدا ويقدم في شكل رول.

ويمكن استخدام الخبز بحشوات مختلفة مثل السمك الفيلية والجمبري المقرمش والتونة المتبلة مع شرائح الخيار والخس.

يقدم بجانبه بطاطس محمرة مقرمشة ومشروب غازي.

بطريقة أخرى نقوم بفرد رغيف وعليه ملعقة صلصة وشرائح لانشون أو سوسيس وزيتون ونضع فوقها جبنة موزاريلا وتوضع في الفرن حتى تسيح الجبنة لتصبح مثل البيتزا .

ويمكن أيضا تقطيع الرغيف مثلثات ويوضع عليه توابل مبهرة ويوضع في الفرن ليتحمص مثل رقائق الذرة(الدوريتوس).

يقدم مع صوص كاتشب .

يعتبر خبز التورتيلا هو من أنواع والمخبوزات التي انتشر حاليا في استخدامه في جميع الوجبات السريعة، في تستخدمه المطاعم في عمل الفاهيتا و سندويشات الشاورما في تستخدم أيضا بجوار جميع الاكلات السورية الخفيفة وجميلة المذاق، فيمكننا تحضير خبز التورتيلا في المنزل بشكل سهل وسريع بدلا من تناوله من الخارج وامكانيات تكون متوفرة في المنزل وغير مكلف.