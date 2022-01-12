نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي البقلاوة على الطريقة اللبنانية الرائعة بحشوة المكسرات في المقال التالي
يوجد الكثير من الحلويات متعددة الأسماء بمعنى أنها قد تختلف من مكان إلى آخر على الرغم من الإلتزام بطريقة تحضير واحده ومعظم الحلويات أما أن تكون معجنات أو عبارة عن كيك ومعظم المعجنات يوضع عليها في النهاية العسل أو الشربات، ومن الحلويات التي تبدو قديمة نوعاً ما هي البقلاوة التي تعتبر أوائل تحضير رقائق المعجنات على شكل حلوى والتي أخذت في التطور حتى ظهر من الجلاش الحلو والحادق، ويتم تحضير عجينة أو رقائق البقلاوة بشكل حذر وعناية حتى تخرج بشكل مضبوط وفي النهاية يتم حشوها الحلويات بالمكسرات المتنوعة التي تضيف إليها المذاق الغني الرائع، وظهر إبداع المطبخ اللبناني في تحضير طريقة البقلاوة مما جعل الأشخاص يلتفتون إلي طريقة تحضيرها على هذا النسق لذلك نقدم لكم اليوم طريقة تحضير البقلاوة اللبنانية.
طريقة تحضير البقلاوة اللبنانية
مكونات التحضير:
- عدد مناسب من رقائق البقلاوة الجاهزة.
- نصف كأس من الزبدة.
- كأس من المكسرات أو اللوز المفروم.
- مقدار 100 جرام من البندق.
- قطر للبقلاوة.
طريقة التحضير:
- يجب قبل تحضير أيّ نوع من الحلويات أن يتم تحضير القطر في البداية لاختصار الوقت وحتى يصبح بارد أثناء تحضير الحلوى لذلك ننصح قبل بداية استخدام المكونات أن تقومي بإعداد القطر.
- بعد ذلك يتم دهن رقائق البقلاوة بالزبدة باستخدام فرشاة صغيرة الحجم حتى الإنتهاء.
- يتم تشكيل الرقائق بشكل مظبوط ثم يوضع مقدار ملعقة كبيرة من اللوز أو حسب المكسرات المتوفرة ثم نبدأ بلف رقائق البقلاوة وتكرار ذلك حتى الإنتهاء من كمية البقلاوة.
- بعد تحضير البقلاوه يتم تحضير سكين حادة وتقطيع رقائق البقلاوة الملفوفة إلي أصابع قصيرة ذات طول مناسب.
- يتم تحضير صينية واسعة مناسبة لحجم البقلاوة ودهنها جيداً بالزبدة ثم رص أصابع البقلاوة بشكل مناسب.
- تسخين الفرن لمدة تتراوح ما بين 5 دقائق حتى عشر دقائق ثم تحديد درجة حرارة الفرن على 170 درجة مئوية وإدخال الصينية إلي الفرن حتى تنضج ويتغير لونها، وعند إخراجها يوضع القطر البارد بكمية مناسبة مع الحرص على إفراط القطر بكمية كبيرة حتى لا يصبح مذاقها غير محبب.
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