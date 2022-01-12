اصنعي البقلاوة على الطريقة اللبنانية الرائعة بحشوة المكسرات

يوجد الكثير من الحلويات متعددة الأسماء بمعنى أنها قد تختلف من مكان إلى آخر على الرغم من الإلتزام بطريقة تحضير واحده ومعظم الحلويات أما أن تكون معجنات أو عبارة عن كيك ومعظم المعجنات يوضع عليها في النهاية العسل أو الشربات، ومن الحلويات التي تبدو قديمة نوعاً ما هي البقلاوة التي تعتبر أوائل تحضير رقائق المعجنات على شكل حلوى والتي أخذت في التطور حتى ظهر من الجلاش الحلو والحادق، ويتم تحضير عجينة أو رقائق البقلاوة بشكل حذر وعناية حتى تخرج بشكل مضبوط وفي النهاية يتم حشوها الحلويات بالمكسرات المتنوعة التي تضيف إليها المذاق الغني الرائع، وظهر إبداع المطبخ اللبناني في تحضير طريقة البقلاوة مما جعل الأشخاص يلتفتون إلي طريقة تحضيرها على هذا النسق لذلك نقدم لكم اليوم طريقة تحضير البقلاوة اللبنانية.

طريقة تحضير البقلاوة اللبنانية

مكونات التحضير:

عدد مناسب من رقائق البقلاوة الجاهزة.

نصف كأس من الزبدة.

كأس من المكسرات أو اللوز المفروم.

مقدار 100 جرام من البندق.

قطر للبقلاوة.

طريقة التحضير: