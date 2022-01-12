جربي خلطة بياض البيض والنشا السحرية لإزالة شعر الوجه نهائيا مهما كان خشن وشد البشرة وتفتيحها

إزالة شعر الوجه بالنشا وبياض البيض، توجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تستخدم في إزالة شعر الوجه والجسم عموماً، وأغلب هذه الوصفات تعتمد بشكل رئيسي على النشا كمكون أساسي بها، والغرض من هذه الوصفات الطبيعية إزالة الشعر بشكل نهائي أو لفترة طويلة دون الضرر بالجلد على المدى البعيد، لأن هناك وسائل إزالة شعر الوجه تؤثر عليه مع التكرار.

طريقة إزاله شعر الوجه نهائيا بالنشا

تساعد خلطة النشا وبياض البيض مع السكر في إزالة شعر الوجه بشكل نهائي وبكل سهولة، ويتم تحضير هذه الطريقة كما يلي:

المكونات:

بياض بيضة واحدة.

سكر.

نشا ذرة.

طريقة التحضير:

أولاً نقوم بخلط بياض البيضة النية مع ملعقة شكر صغيرة ومقدار ملعقة ونصف نشا في وعاء معاً.

ثم نضع الخليط على الشعر ونحركه بحركات دائرية على الوجه في اتجاه نمو الشعر.

ثم نسترخي قليلا ونترك الخليط لمدة ساعة على الوجه.

نقوم لتقشير الخلطة من على الوجه باستخدام قطعة من القماش ليختفي تماماً.

في النهاية نغسل الوجه بماء بارد حتى نتأكد من أن مسام الوجه مغلقة.

سنلاحظ أن شعر الوجه زال من أول مرة لتطبيق هذه الخلطة، وينصح باستخدامه بمعدل ٣ مرات كل أسبوع حتى نتخلص من الشعر بشكل نهائي.

إزالة شعر الوجه بالنشا والليمون

الجدير بالذكر أن الليمون يحتوي على فيتامين سي المفيد للبشرة، هذا بجانب أنه يساعد في إزالة شعر الوجه لانه من المواد الحمضية، بجانب أنه يساعد في تبييض الوجه، ولكن يحذر استخدامه في حالة ما كانت البشرة حساسة، تتم هذه الخلطة كما يلي:

المكونات:

ليمون.

نشا.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولاً نضع كمية قليلة من عصير الليمون مع ملعقة النشا الكبيرة ونقلبه معاً جيداً.

بعد ذلك نضع الخلطة على الشعر ونحركها حركات دائرية في نفس اتجاه نمو الشعر.

نترك الخلطة لمدة ١٥ دقيقة ونقشر الخلطة من على الوجه ونغسل الوجه بالماء.

طريقة إزاله شعر الوجه نهائيا بالنشا وزيت الزيتون

المكونات:

نشا.

زيت الزيتون.

طريقة التحضير: