فطيرة بيض بدون عجن عجة البيض على قد الإيد من أشهى الفطائر

فطيرة بيض بدون عجن العجة المصرية من أشهى الأطباق على قد الايد، بمكونات بسيطة سنجمعها مع بعضها لنعد لكم أشهى فطائر بالبيض والحليب شهية وخفيفة تناسب الإفطار أو الغداء أو العشاء، وتسمى تلك الفطائر في مصر باسم العجة وتعد منذ القدم بوصفة الأجداد وتقدم على سفرة الغداء بأكثر من وصفة والاستمتاع بوجه مشبعة مغذية لأن بها كل الفيتامينات المفضلة للجسم لأن يدخل في مكونات البيض والجبن والخضروات والقليل من الدقيق واحيانا في وصفات لفطيرة البيض أو العجة يضاف لها لحم مفروم حيث تزيد من قيمتها الغذائية وتكون غنية بالبروتين.

فطيرة بيض بدون عجن العجة المصري

نحتاج إلى 5 بيض مخفوق مع رشة صغيرة فلفل. نصف كوب من دقيق. كوب من بقدونس الطازج المفروم. ثمرة كبيرة من البصل بحجم متوسط. كوب من كزبرة خضراء مقطعة لقطع صغيرة. عدد 2 ثمرة من الطماطم. ملعقة صغيرة من بهارات. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ثمرة فلفل أخضر حار. كوب من جبنة بيضاء. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة من بيكنج صودا.

تحضير فطيرة بيض عجة مصري بدون عجينة