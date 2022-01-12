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عمر شويل - جدة فطيرة بيض بدون عجن عجة البيض على قد الإيد من أشهى الفطائر - ثقفني
فطيرة بيض بدون عجن العجة المصرية من أشهى الأطباق على قد الايد، بمكونات بسيطة سنجمعها مع بعضها لنعد لكم أشهى فطائر بالبيض والحليب شهية وخفيفة تناسب الإفطار أو الغداء أو العشاء، وتسمى تلك الفطائر في مصر باسم العجة وتعد منذ القدم بوصفة الأجداد وتقدم على سفرة الغداء بأكثر من وصفة والاستمتاع بوجه مشبعة مغذية لأن بها كل الفيتامينات المفضلة للجسم لأن يدخل في مكونات البيض والجبن والخضروات والقليل من الدقيق واحيانا في وصفات لفطيرة البيض أو العجة يضاف لها لحم مفروم حيث تزيد من قيمتها الغذائية وتكون غنية بالبروتين.
فطيرة بيض بدون عجن العجة المصري
- نحتاج إلى 5 بيض مخفوق مع رشة صغيرة فلفل.
- نصف كوب من دقيق.
- كوب من بقدونس الطازج المفروم.
- ثمرة كبيرة من البصل بحجم متوسط.
- كوب من كزبرة خضراء مقطعة لقطع صغيرة.
- عدد 2 ثمرة من الطماطم.
- ملعقة صغيرة من بهارات.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ثمرة فلفل أخضر حار.
- كوب من جبنة بيضاء.
- ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من بيكنج صودا.
تحضير فطيرة بيض عجة مصري بدون عجينة
- احضري مقلاه كبيرة وترفع على نار متوسطة الحرارة ويوضع عليها ملعقة كبيرة من زيت نباتي، ثم ننزل عليها بالبصل المفروم ناعم ويقلب ويحمر في الزيت.
- ثم يرفع البصل المفروم من على النار ويترك جانبا حتى يبرد تماما، ثم في إناء آخر يضاف البيض ويخفق بسرعة ويضاف عليه رشة من الفلفل الأسود.
- ثم بالتدريج يضاف البقدونس ويقلب مع الكزبرة خضراء، والطماطم والبهارات والجبن وتخفق كل تلك مكونات مع تقليب.
- لو كان مزيج بيض مع خضروات والجبن متماسك يمكن أو تضعي له نصف كوب من الحليب على حسب الحاجة حتى يكون لديك قوام طري وناعم، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود مع بيكنج بودر والصودا.
- ثم في صينية بحجم متوسط تدهن بالزيت ويفضل أن تكون غير لاصقة، صبي بها مزيج الفطيرة وسخني الفرن على حرارة عالية لمدة دقائق حتى يسخن.
- ثم دخلي صينية الفطيرة الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماما، ثم يمكن بعد تسوية وتنضح فطيرة بيض.
- أخرجها من الفرن وضيفي عليها كوب من جبن موتزاريلا وادخلها مرة أخرى الفرن ولكن تحت الشواية حتى تأخذ لون ذهبي وتذوب الجبنه.
- بمجرد أن تخرج فطيرة البيض عجة مصري من الفرن تقدم مباشرة ساخنة تقطع إلى مكعبات أو مربعات متوسطة الحجم يتناولها مع الخبز.
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