نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل وصفة طبيعية هتجربيها لعلاج الشعر الجاف هتنعمة وترطبه وتقوية من الجذور للأطراف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لعلاج الشعر الجاف، تعاني الكثير من السيدات بسبب جفاف الشعر وترجع هذه المشكلة بسبب أسباب كثيرة منها استخدام مصفف الشعر بكثرة، والتعرض للحرارة فترة طويلة، وأيضاً غسل الشعر بكثرة واستخدام الكريمات ومنتجات الشعر تحتوي على مواد كيميائية والكثير من الأسباب الأخرى، وبسبب ذلك تتجه الكثير من النساء لتجربة الكثير من الطرق لترطيب الشعر ولكن بلا فائدة، ولذلك ينصح استخدام وصفات طبيعية للحصول على ترطيب عميق للشعر.

وصفة طبيعية لعلاج الشعر الجاف

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعة التي تؤدي إلى ترطيب الشعر بعمق، وهذه الوصفات تدخل بها مكونات طبيعية موجوده في أي منزل، ومن أشهر هذه الوصفات الطبيعة ما يلي:

وصفة الأفوكادو:

يحتوي الأفوكادو على نسبة كبيرة من الفيتامينات والأحماض الدهنية والكثير من المعادن التي تمد الشعر بالترتيب واللمعان.

المكونات:

ثمرة أفوكادو.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير:

نقوم أولاً بخلط الأفوكادو مع البيض ثم نضعها على الشعر.

نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.

وبعد ذلك نقوم بشطف الشعر عدة مرات بالماء، ويجب تكرار هذه العملية مرة كل أسبوع.

وصفة الشامبو وبيض:

يساعد البيض على ترطيب الشعر بعمق وتغذيته ويمده بلمعان.

المكونات:

كمية من الشامبو.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط الشامبو بالبيض، ثم نضعها على الشعر الجاف.

نترك الخليط لمدة لا تزيد عن خمس دقائق، ثم بعد ذلك نشطفه بطريقة جيدة بالماء.

وصفة الزبدة:

تساعد الزبدة على تنعيم الشعر كما تساعد على ترطيبه وتعطي الشعر بريق ولمعان.

طريقة الاستخدام:

يجب تدليك الشعر بالزبدة عن طريق وضع قطعة صغيرة من الزبدة.

ثم نقوم بعد ذلك بتدليك الشعر بطريقة جيدة.

وبعد ذلك نقوم بغطاء فروة الرأس باستخدام بونيه استحمام لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

وفي النهاية نقوم بغسل الشعر بطريقة جيدة باستخدام الشامبو.

وصفة زيت الزيتون:

يدخل زيت الزيتون في كثير من الوصفات التي تساعد على ترطيب الشعر وذلك بسبب امتلاك زيت الزيتون الكثير من الخصائص.

طريقة استخدام الوصفة: