نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل لقمة القاضي الذهبية بالحليب البودر بشكل ومذاق لذيذ ومميز للغاية في المقال التالي
لقمة القاضي الذهبية ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وتوفرها في المنزل كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة والمميزة كما أنها مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل بسكويت النشا والفانيليا وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل لقمة القاضي الذهبية بالحليب البودر.
مكونات لقمة القاضي الذهبية
تتكون هذه الوصفة منمكونات متوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالآتي:
- ثلاث أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقتين كبار من الحليب البودرة.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- كوب إلا ربع من اللبن الرائب بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- قطر أو شربات ثقيل بارد.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل لقمة القاضي الذهبية بالحليب البودر وهي كالآتي:
- نقوم بجلب كوب أو إناء صغير ونضع فيه ثلث كمية الماء الدافئ وملعقة السكر والخميرة الفورية ونتركهم جانبا حتي يختمرو قليلا.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض جيدا.
- ثم نقوم بإضافة الخميرة واللبن الرائب والزيت ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ المتبقي بالتدريج على ثلاث مراحل.
- ويمكننا استخدام العجان الكهربائي لتوفير الوقت والجهد.
- وبعدما تتم إضافة جميع كمية الماء نقوم بجلب المضرب اليدوي ونقلب العجينة جيدا لمدة خمس دقائق حتي تتجانس جيدا.
- ثم نغطي العجينة ونتركها جانبا حتي تختمر في مكان دافئ لمدة تتراوح ما بين ساعة وثلاث ساعات.
- وبعدما تختمر نقوم بتقليبها تقليب بسيط حتي نفرغ الهواء بداخلها.
- ثم نقوم بقليها في زيت غزير مسخن بدرجة متوسطة وبعدما تتم تسويتها نقوم نقوم بإضافة الشربات الثقيل البارد إليها.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يوجد العديد من الصوصات المميزة التي يمكن إعدادها في المنزل وتزيينها بها مثل صوص الكراميل والشوكولاتة الداكنة والبيضاء.
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