طريقة عمل لقمة القاضي الذهبية بالحليب البودر بشكل ومذاق لذيذ ومميز للغاية

لقمة القاضي الذهبية ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وتوفرها في المنزل كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة والمميزة كما أنها مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل بسكويت النشا والفانيليا وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل لقمة القاضي الذهبية بالحليب البودر.

مكونات لقمة القاضي الذهبية

تتكون هذه الوصفة منمكونات متوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالآتي:

ثلاث أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقتين كبار من الحليب البودرة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

كوب إلا ربع من اللبن الرائب بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

قطر أو شربات ثقيل بارد.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل لقمة القاضي الذهبية بالحليب البودر وهي كالآتي: