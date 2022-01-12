نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة برازيلية مدهشة لتطويل الشعر سنتيمترات خلال أسبوع واحد فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تطويل الشعر بطرق طبيعية، الشعر بحاجة إلى اهتمام وعناية حتى نساعد بصيلات الشعر على النمو والكثافة، وهذا ما يأتي في ظل استعمال الوصفات الطبيعية، فيجب أن نكون على متابعة الوصفات التي تساهم في إطالة الشعر، وتقويته، وتغذيته، لذا اتباع الوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل لكل هذه المشاكل، ومن خلال الأسترالي التالية سنتعرف على اقوي خلطات لتطويل الشعر في مدة قصيرة.

خلطة لتطويل الشعر في 3 ايام

وصفة البيض وزيت الزيتون:

تابعي سيدتي وصفة البيض وزيت الزيتون، عن طريق عمل قناع البيض الذي يعالج الشعر ويجعله أكثر طولا.

استخدام الوصفة:

اخفقي البيض مع زيت الزيتون، وضيفي إليه بعض من الخل أو العسل.

يمكن وضع بعض من الماء على الوصفة حتى تكون كافية للتطبيق على الشعر.

ينصح بتطبيق الخلطة على الشعر الجاف.

افركي الخليط على الشعر.

مشطي شعرك ووزعي الخليط جيدا لتصل الخلطة لكافة أجزاء الشعر.

يغطي الشعر بونيه بلاستيك.

أتركي شعرك مدة تصل إلى من ربع ساعة لنصف ساعة.

قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو ومرري الغسيل حتى تتخلصي من آثار القناع.

وصفات لتطويل الشعر

وصفة زيت الخروع:

من المعروف أن زيت الخروع من الزيوت الطبيعية التي تعمل على زيادة الشعر، وتحفز على نموه بشكل طبيعي، بفضل احتوائه على فيتامين E، بالإضافة إلى أنه من الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية.

كيف يتم استخدام زيت الخروع لتطويل الشعر:

اليكي سيدتي الجميلة طريقة استخدام زيت الخروع في تطويل الشعر.

المكونات المطلوبة:

زيت الخروع.

أحد الزيوت الآتية يتم اضافته مع الخروع، زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت جوز الهند.

يخلط زيت الخروع مع نوع واحد من الزيوت السابق ذكرها على أن تكون نسبة زيت الخروع مساوية للزيت الثاني المضاف الية.

يخلط زيت الخروع مع الزيت المختار، ويقلب جيدا.

يطبق الخليط على الشعر، وتدلك به فروة الرأس جيدا، وتترك مده من 30 إلى 45 دقيقة.

يغسل الشعر بالشامبو والماء.

مع تكرار الوصفة ستحصلين على طول مثالي للشعر وتحفيز على النمو بشكل ملحوظ.

وصفة البيض لتنعيم الشعر

للحصول على شعر ناعم ولامع استخدمي تلك الوصفة وستلاحظين الفرق بنفسك خلال نصف ساعة، حيث يحتوي البيض على الكثير من العناصر التي تعمل على تغذية الشعر وتطويله ومن أهم تلك العناصر الزنك، والحديد والفسفور والبروتينات.

اخفقي بيضة في وعاء وقلبيها جيدا ثم وزعيها على شعرك بالكامل، يترك لمدة نصف ساعة على الأقل قبل غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو.

وصفة الحليب مع البيض لتطويل الشعر

تعتبر وصفة الحليب مع البيض من الوصفات القوية والفعالة في تطويل الشعر وتكثيفه في مدة قصيرة لكل مكون من مكونات الخلطة يعطيك نتيجة إيجابية في تكويل الشعر عليكي دمج بعض من قطرات زيت زيتون مع بيضة مخفوقة ويضاف عليهم كأس حليب سائل مع قطرات من عصير الليمون، بعد الخلط جيدا يوزع الخليط على الشعر مع التدليك ويترك لمدة نصف ساعة على الشعر ثك يغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو.