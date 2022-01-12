طريقة عمل النسكافية بالرغوة بدون خلاط مثل الكافيهات والمطاعم أحلى مشروب ساخن

النسكافية بالرغوة هذا من أكثر الطرق التي يبحث عنها الجميع من الرجال والنساء لكى يستطيعون تحضيره من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى الكافيهات و المطاعم، مع قدوم فصل الشتاء يكثر تناول المشروبات الساخنة، وهناك العديد من المشروبات الساخنة المتوفرة التي يمكن تحضيرها ولكن النسكافية من أشهر وألذ المشروبات التي يعشقها ويفضلها الجميع، ولكن عند تحضيره من المنزل لا يستطيعون الحصول على طعمه المميز الذي يتواجد في الكافيهات كما لا يستطيعون الحصول على الرغوة على وجه المشروب، ولكننا اليوم سنقدم لكم الطريقة الأصلية لتحضير النسكافية من المنزل وسر قوامها و الرغوة.

مكونات مشروب النسكافية بالرغوة

يعد النسكافيه من المشروبات الاقتصادي جدًا لا يحتاج سوي مكونات بسيطة، ولكنه طعمه مميز و لذيذة جداً، مكونات تحضيره هي:

كوب من الحليب.

ملعقتين من السكر.

ملعقة ونصف من النسكافية.

4 معالق كبيرة من الماء.

طريقة تحضير مشروب النسكافية بالرغوة

من أكثر المشروبات المتداولة والمعرفة بشكل كبير هو النسكافية وهذا لأنه مشروب اقتصادي وغير مكلفة مثل المشروبات الأخرى التي تتواجد في الكافيهات والمطاعم، وسنقدم لكم أسرار تحضيرها من المنزل وهي:

أولاً يا عزيزتي قومي بوضع كوب من الحليب في وعاء على نار متوسطة حتى يتم الغليان.

في ذلك الوقت نقوم بوضع ملعقتين السكر في برطمان أو ازازة صغيرة محكمة الغلق.

بعد ذلك نضيف مقدار النسكافية ثم نضيف عليهم 4 معالق من الماء.

نقوم بغلق البرطمان او الازارة بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بتحريك البرطمان بشكل سريع يمين ويسار لمدة 10 دقائق على الأقل.

قومي بفتح البرطمان وسوف تلاحظين أن قوام النسكافية بدء قوام سميك.

بعد ذلك قومي بوضع كوب الحليب المغلي في كوب التقديم.

ثم نضيف خليط النسكافية على الحليب ونقوم بتقلبهم جيداً.

ستلاحظين أن الرغوة بدأت ترتفع على وجه كوب النسكافيه وتقدم بالصحة والهنا.

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