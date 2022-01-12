مقادير عجينة العشر دقائق لجميع أنواع المعجنات طرية جدًا وهشة من الداخل، عجينة العشر دقائق لجميع المعجنات هي من أهم المخبوزات التي يتقنها أكبر الطهاة حول العالم، حيث ينصح كبار الطهاة في المطاعم العالمية بتنفيذ هذه العجينة السريعة من أجل المعجنات والبيتزا وكل المخبوزات، وذلك بسبب سهولتها وعدم تعقدها، فهي من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، كما يمكن بفضل تلك العجينة الحصول على أكثر من نوع طعام في نفس الوقت، فهي من الوصفات سريعة التحضير، كما يمكن الاحتفاظ بتلك العجينة في الثلاجة لأكثر من أسبوع.

مقادير عجينة العشر دقائق

تعتبر عجينة العشر دقائق من أفضل أنواع المعجنات المناسبة لتحضير أشهى الأطعمة، ويتم تحضيرها كالتالي:

المقادير

نصف لتر من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب سكر ناعم.

كوب من الحليب.

نصف ملعقة من الملح الناعم.

6 كوب من الطحين الأبيض.

نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

في طبق عميق يتم خلط جميع المكونات السابقة معا، ثم يتم عجنهم باليد لمدة 5 دقائق حتى تتشكل عجينة لينة وناعمة. يتم ترك العجين في مكان دافئ لمدة 10 دقائق حتى يتخمر. ثم يتم تقطيع العجين على شكل أجزاء لتشكيل عجينة البيتزا أو الفطائر التي يتم حشوها بالجبن والسمسم والعجوة وحبة البركة. يتم تسوية العجين في الفرن حتى تمام النضج.

طريقة عمل العجينة السحرية السريعة للمخبوزات

تعتبر تلك العجينة من أفضل وأسرع أنواع المخبوزات، حيث أنها سهلة التحضير وتنفع لتحضير الوجبات المغذية للكبار والصغار، ويتم تحضيرها كالتالي:

مقادير عجينة المعجنات

ملعقتين من السكر الناعم.

نصف كوب من الحليب المجفف.

ملعقتين من الخميرة سريعة الذوبان.

نصف لتر من الماء الدافئ.

كيلو من الدقيق الأبيض الناعم.

كوب من الزيت.

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق

يتم خلط الدقيق مع الماء الدافئ مع السكر مع الزيت مع الخميرة مع الحليب المجفف باليد أو بالعجان الكهربائي. بعد ذلك نستمر بالعجن حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة. يتم ترك الخليط لمدة ربع ساعة حتى يختمر. ثم يتم تقطيع العجين على شكر كرات متساوية. يتم حشو كل كرة بالحشو المناسب أو تشكيلها على شكل مخبوزات، ويتم رصها في صينية ويتم وضعها في الفرن.

يمكن الاستغناء عن الحليب البورد إذا لم يتوفر لكننا نقوم بإضافته من أجل القيمة الغذائية ولكن لو لم يوجد فلا بأس كما أن العجينة العشر دقائق ممتازة لكافة أنواع المخبوزات ويمكن عمل الكثير من الأطباق والمعجنات من تلك العجينة لأنها هشة وطرية جدًا ويمكن حشوها بالحشوات التي تفضلينها حيث يمكن حشوها بحشوة حادقة مثل الجبنة والدجاج واللحوم المختلفة أو حشوها بحشوة حلوة كالشوكولاته أو المربى أو التوفي أو زبدة الفول السوداني أو النوتيلا.