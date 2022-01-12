هشة ومقرمشة.. طريقة عمل عجينة القطايف في البيت أحلى من الجاهزة وسر نجاحها من أول مرة

طريقه عمل عجينة القطايف في البيت أحلى من الجاهزة نقدمها إليكم متابعينا عبر موقعنا ثقفني، فهي تعتبر من أفضل الحلويات الشرقية كما تعد من أهم الحلويات التي تقدم في شهر رمضان، ويمكن أن تقدم القطايف بإضافة حشوة الجبن أو عصاج أو تقدم حلو بحشوة مكسرات أو عجوة وغيرها ولكن العجينة لا يوجد بها اختلاف، ونقدم لكم طريقة عمل عجينه القطايف في البيت لكى تستطيع كل سيدة تحضيرها بمكونات سهلة للغاية ومن أجل ضمان جودتها ونظافتها، ولا تلتزم بإعدادها فى شهر رمضان فقط، بل يمكن عملها فى جميع أيام العام.



طريقة عمل عجينة القطايف بدون سميد

المكونات:

ثلاثة أكواب دقيق.

اتنين كوب ماء.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة سكر.

خطوات تحضير عجينة القطايف بدون سميد

يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح جيداً.

نضيف الماء والسكر في الخلاط الكهربائي ثم نضيف الدقيق بالتدريج حتى يتجانس الخليط.

نضع وعاء على النار تشكل العجينة على شكل دوائر حتى تظهر فقاعات صغيرة وتنضج.

نستمر في تسوية الكمية وتترك حتى تبرد ويتم الحشو بالمكسرات أو حسب الرغبة.

تقلى في زيت غزير وتوضع في الشربات وتقدم باردة.

طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد

اتنين كوب دقيق.

نصف كوب سميد.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقتين سكر.

كوب ونصف ماء.

خطوات تحضير عجينة القطايف بالسميد

تخلط جميع المكونات الجافة وتقلب جيداً.

نضع الماء في الخلاط الكهربائي ثم نضيف باقي المكونات في الخلاط.

نترك الخليط لمدة نصف ساعة.

نحضر مقلاة وتوضع على النار وتترك حتى تسخن.

نضع العجين على شكل دوائر وتترك حتى تنضج وترى فقاعات.

تترك لتبرد ويمكن الحشوة حسب الرغبة.

أهم أسرار نجاح القطايف

يجب استخدام نوع جيد من الدقيقة وي ستخدم ماء غير بارد للعجن.

تكون العجينة سائلة وليست متماسكة.

نستخدم مقلاة سميكة ويجب أن تكون درجة الحرارة ليست كبيرة.

يجب تسخين المقلاة جيداً قبل وضع العجين.

يتم تغطية القطايف حتى تبرد ثم يتم حشو القطايف مباشرة.

لا تترك العجينة لعدة أيام بدون حشو.

سر نجاح عجينة القطايف زي الجاهزة