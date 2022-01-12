معجزة خرافية لتبييض البشرة: من مكون واحد فقط لن تتخيلي نتائجه2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم معجزة خرافية لتبييض البشرة , من مكون طبيعي رهيب لتبييض البشرة من اول استخدام للكريم لن تتخيلي نتائجه, يحث يحتوي علي مواد طبيعية فعالة جدا في تفتيح البشرة وتبييضها من اول مرة, حيث يعد من افضل أنواع الكريمات التي تستخدم لتبييض البشرة من المنزل, ويمكن عمل اكثر من كريم لتفتيح وتبييض البشرة وجعلها بشرة مثالية وخالية من أي عيوب بفضل الله, ويفضل استعمال هذا الكريم يوميا سوف يساعدكم في الحصول علي بشرة خرافية في فترة زمانية بسيطة جدا, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل معجزة خرافية لتبييض البشرة من مكونات طبيعية رهيبة في التبييض من اول استعمال بفضل الله2022.

مكونات عمل معجزة خرافية لتبييض البشرة من اول استخدام للكريم

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها في عمل الكريم المعجزة في تبييض البشرة والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله وهي كالاتي:-

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الكركم.

ثلاث معالق من الزبادي.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

ماء ورد علي حسب الطلب.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير الكريم في المنزل بكل سهولة والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله في اقل وقت ممكن دون اي اضرار جانبية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة النشا والكركم ونقلب المكونات الجافة جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف عليهم الزبادي ومع الاستمرار في التقليب بشكل طبيعي حتي تتجانس المكونات. ثم ننزل عليهم بماء الورد ونقلبهم جيدا حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية بكل سهولة.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي طريقة مضمونة للاستخدام الماسك علي البشر وكيفية الحصول علي افضل نتائج من هذا الكريم في اسرع وقت ممكن وهي كما يلي:-