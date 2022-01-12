بملعقة قهوة تخلصي من الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

بملعقة قهوة تخلصي من الشعر الأبيض، ظهور الشعر الأبيض سواء المبكر أو بسبب التقدم في السن من أكثر الأمور المزعجة لأي امرأة، وهذا لأن الشعر الأبيض يفقد المرأة جزء كبير من جمالها وجاذبيتها، لذلك تسارع الكثيرات بإخفائه بالصبغات الملونة والمنتشرة في جميع الأسواق، وكما نعلم فإن هذا الصبغات تحتوي على مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية التي تضر الشعر وتسبب له الجفاف والتساقط، لذاك نقدم لكم بديل طبيعي ومفيد للشعر يمكن استخدامه لإخفاء الشيب وهو القهوة، وللعلم فإن للقهوة فوائد كثير أخرى غير تلوين الشعر، فهي تساعد على تنعيم الشعر وإعطائه لمعان وحيوية لأنه القهوة غنية بمركبات الأكسدة، كما يساعد الكافيين الموجود بنسبة كبيرة في القهوة على تطويل الشعر، ويمكن إخفاء السيب بأكثر من لون باستخدام القهوة وإليك كيفية ذلك من خلال طرق بسيطة وهي:

وصفة القهوة للقضاء على الشيب

هذه الطريقة تمنح الشعر الأبيض لون بني لامع

ومكوناتها ما يلي:

ربع كوب من القهوة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

عبوتين من الأكسجين.

عصير حبة صغيرة من الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

طريقة التحضير والتطبيق

نخلط جميع المكونات السابقة سوياً.

نرتدي قفازات ونوزع الخليط على خصلات الشعر وخاصةً البيضاء منها.

نترك الخليط على الشعر لمدة 40 دقيقة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ثم يتم غسله بالبلسم.

لا يفضل غسل الشعر بعد صبغه بهذا الخليط لمدة لا تقل عن ثلاث أيام حتى يثبت اللون على الشعر.

بملعقة قهوة تخلصي من الشعر الأبيض

هذه الطريقة تمنح الشعر الأبيض لون بني محمر ومكوناتها ما يلي:

ثلاثة ملاعق كبيرة من القهوة.

ست ملاعق كبيرة من الحناء.

ربع كوب من الخل الأبيض.

عصير حبة كبيرة من الليمون.

طريقة التحضير