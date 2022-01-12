أفضل وصفات لعمل تتبيلة السمك المشوي في الفرن والمقلي تتبيله تستخدم لجميع أنواع السمك

وصفات جديدة لعمل تتبيلة السمك في البيت مثل مطاعم السمك بالضبط وبوصفات سريعة وسهلة التحضير، تعتمد طريقة عمل تتبيله السمك المثلى في المنزل على ما يكون من إضافات تقوم بها ربة البيت، والتي تعمل على توفيرها من أجل الحصول على الطعم الطيب والمذاق الشهي، حيث تعمل هذه الإضافات في صدد تنوع النكهات والاستمتاع بطعم الأسماك، وأيضا ما لها من فوائد كبرى على صحة الإنسان بما تحمله من عناصر غذائية وفيتامينات.

تتبيلة السمك

أن أضافه التتبيلات المختلفة للسمك هي سر طريقة عمل تتبيلة السمك بالطعم الرائع مثل المحلات الفخمة والمطاعم، إذا تعمل هذه الأماكن على أضافه البهارات المناسبة للأسماك التي تتناسب مع كل من عمليات القلي أو الشوي، وذلك من اجل الحصول على الرائحة الطيبة مع المذاق الرائع فضلا عن زيادة العناصر من البروتين والأملاح المعدنية لوجبات الأسماك المختلفة التي يمكن تناولها مع كافة أنواع السلطات، لذلك سوف نتعرف علي بعض تلك الوصفات سواء كانت تتبيله السمك المشوي أو في الفرن أو أيضا المقلي.

تتبيلة السمك المقلى المقرمش

لكل عدد 1 من السمك الطازج يوضع عدد 2 من فصوص الثوم المفروم جيدا مع الفلفل الأخضر والكسبرة.

أضافه ملعقة صغيرة من الكركم والخل الأبيض وعصير الليمون مع الصلصة الحارة والملح.

قومي بتنظيف السمك وعمل فتحات صغيرة في منطقة الظهر.

تمزج المكونات السابقة جيدا ثم تضاف الى مقدار السمك.

نبدأ في تدليك ظهر وبطن السمك من الخارج والداخل بالتتبيل.

يترك السمك المتبل لمدة ساعتين قبل القلي بالدقيق واستعمال الزيت الغزير.

طريقة تتبيل السمك المشوي

تحضر ربع كوب من الكسبرة الخضراء المقطعة لكل 2 كيلو من السمك البلطي.

يضاف 5 من فصوص الثوم المفروم مع حبة واحدة من الفلفل الأخضر على الخليط السابق.

نضع الكمون وعصير الليمون والملح والكسبرة الناشفة يعطي كل منهم مذاق طيب للسمك.

يمكنك الآن أضافه التتبيلة الى السمك مع الدعك الجيد ثم تغليف الأسماك بورق نايلون ووضعها في الثلاجة.

يترك السمك المتبل لمدة 4 ساعات ثم يمسح بالزيت ويلف في ورق قصدير قبل وضعه في الفرن.

طريقة عمل السمك بالفرن