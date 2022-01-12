البيتزا السريعة في المنزل أحلى من المطاعم بعجينة هشة وطرية

البيتزا السريعة من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث يتم تناولها خارج المنزل بالرغم من أن سعرها غالي الثمن، إلا ان الإقبال عليها شديد وتسعى الكثير من السيدات معرفة طريقة عملها حتى تحصل عليها مثل التي تباع في أشهر المطاعم، وذلك لكي تضمن سلامة أسرتها وتضمن أيضا اختيار أفضل أنواع الحشوات بطريقة آمنة، ولهذا أعددنا لكم هذا المقال خصيصا حتى نشرح فيه طريقة العمل بالخطوات والمقادير المضبوطة مثل ما توجد بالمطاعم.

طريقة عمل البيتزا السريعة

الآن يمكنك إعداد البيتزا السريعة في خطوات سهلة وبسيطة بمكونات ومقادير مضبوطة حتى نحصل على بيتزا مثل الجاهزة، وتتمثل مكوناتها بالآتي:

4 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة ونصف من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من الماء الدافئ.

كوب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

بإتباع الخطوات التالية سوف نحصل على البيتزا اللذيذة بأسرع وقت ممكن، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

يتم خلط الخميرة مع السكر جيدا في كوب مناسب، ومن ثم يترك حتى يتفاعل وينتج عن ذلك فقاعات هواء.

ثم يتم إحضار وعاء عميق ونخلط به الملح مع الدقيق ثم بعد ذلك نضيف خليط الزيت مع محلول الخميرة ويتم العجن جيدا إلى أن يتماسك قليلا.

يتم إحضار صينية الفرن ويتم دهانها من جميع الجوانب ثم يتم فرد العجين داخل الصينية.

ثم تترك العجينة في مكان مظلم ودافئ لمدة ربع ساعة حتى ترتاح.

ضعي على العجينة من المكونات التي ترغبي فيه الفلفل الرومي والجبنة الموتزاريلا وشرائح الطماطم والبصل.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 120 درجة مئوية حتى يحمر وجه الصينية.

يتم بعد ذلك إخراج الصينية وتقطع جيدا.

طريقة عمل صوص البيتزا

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 حبة من البصل مفرومة.

4 فصوص من الثوم المفروم.

ثلاث أكواب من الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من الريحان المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

قليل صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير