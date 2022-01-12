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عمر شويل - جدة كيكة الليمون اللذيذة بأسهل طريقة والطعم روعة - ثقفني
مكونات كيكة الليمون
خليط سقي الكيك
للتزيين
تعتبر كيكة الليمون من ألذ أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وسريعة، وتتميز بمذاق ونكهة مختلفة، ودائماً تحرص الأمهات على إعداد الكيك بأنواعه المختلفة وتقديمه كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كيكة الليمون اللذيذة على طريقة آية حبيب.
مكونات كيكة الليمون
يتم تحضير كيكة الليمون الإسفنجية بطعم شهي ولذيذ بالمكونات التالية:-
- كوب من الدقيق الفاخر( 125 جرام).
- كوب إلا ربع سكر (170 جرام).
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة + 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي (60 مللي).
- ربع كوب حليب ( 60 مللي).
- 4 بيضات بحرارة الغرفة.
- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من بشر الليمون.
- ربع كوب صغير من عصير الليمون.
خليط سقي الكيك
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- عصير ليمونة.
للتزيين
- علبة حليب مكثف محلي مثلج.
- 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
كيكة الليمون من وصفات الكيك التي يمكن تحضيرها بقوام إسفنجي خفيف بالطريقة التالية:-
- نقوم أولاً بفصل بياض البيض عن الصفار، ثم نخفق بياض البيض مع نصف كمية السكر بالمضرب الكهربي حتي نحصل على قوام فاتح اللون وكريمي.
- نضع صفار البيض في إناء نظيف وجاف ثم نضيف عليه ملعقة صغيرة من بشر الليمون وربع كوب من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الفانيليا مع التقليب الجيد.
- نضيف ربع كوب من الحليب، باقي كمية السكر، خليط الزبدة والزيت مع استمرار التقليب بالمضرب اليدوي حتى تمتزج المكونات تماماً.
- ثم نقوم بإضافة كوب من الدقيق المضاف إليه ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على خليط خالي من أي تكتلات.
- ثم نضيف بياض البيض مع التقليب حتى يمتزج الخليط تماماً.
- نضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من الدقيق، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حراره 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 35 دقيقة حتى تنضج.
- نختبر النضج بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على نضج الكيكة، نخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد ثم تسقى بالحليب المخلوط بالسكر وعصير الليمون.
- ثم نخفق علبة من الحليب المكثف المثلج وأربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون لمدة 10 دقائق حتي يصبح الحليب المكثف أبيض اللون وكريمي.
- تزين الكيكة بطبقة من كريمة الحليب المكثف المحلى وندخلها الثلاجة لمدة ساعة ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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