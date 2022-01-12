كيكة الليمون اللذيذة بأسهل طريقة والطعم روعة

تعتبر كيكة الليمون من ألذ أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وسريعة، وتتميز بمذاق ونكهة مختلفة، ودائماً تحرص الأمهات على إعداد الكيك بأنواعه المختلفة وتقديمه كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كيكة الليمون اللذيذة على طريقة آية حبيب.

مكونات كيكة الليمون



يتم تحضير كيكة الليمون الإسفنجية بطعم شهي ولذيذ بالمكونات التالية:-

كوب من الدقيق الفاخر( 125 جرام).

كوب من الدقيق الفاخر( 125 جرام). كوب إلا ربع سكر (170 جرام).

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة + 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي (60 مللي).

ربع كوب حليب ( 60 مللي).

4 بيضات بحرارة الغرفة.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

خليط سقي الكيك



نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من السكر.

عصير ليمونة.

للتزيين



علبة حليب مكثف محلي مثلج.

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

كيكة الليمون من وصفات الكيك التي يمكن تحضيرها بقوام إسفنجي خفيف بالطريقة التالية:-