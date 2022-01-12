نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمن بلدي في الخلاط بطعمها الخطير زي المحلات بالظبط في 10 دقائق في المقال التالي
السمن البلدي من المكونات التي تعطيه الطعام مذاقًا لذيذًا ورائعًا وتجعله مميز ودائما عندما نريد صناعة أكله لذيذة بشكل مختلف نضيف لها بعض من السمن البلدي حتى تكون لذيذة ولها رائحة شهية وكما نعلم أن هذا السمن يعد من أبرز منتجات الحليب بل هو يعتمد على كمية كبيرة من الحليب أيضًا ويتم صناعة هذه السمن بناءً على نوع الحليب فإذا كان الحليب خاص في البقر يكون اسم لونه أصفر إذا كان الحليب خاص بالجاموسة يكون السمن لونه أبيض وربما اعتدنا أن نقوم بشراء هذا السمن من الاسواق ولكن يمكن إعداد السمن في المنزل بطريقة سهلة وسريعة ومن خلال استخدام بعض المكونات والطرق التي تساعدنا على إنتاج السمن بشكل دوري.
مكونات إعداد السمن البلدي
السمن البلدي يتكون من الحليب فقط تقريبا ولكن ما يجعله يختلف عن غيره من منتجات الحليب انه يمر بطريقة عمل مختلفة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن بعض المكونات والأدوات التي سنستخدمها خلال طريقة العمل هذه:
- قطع من مكعبات الثلج.
- كيلو من الحليب كامل الدسم الطازج
- برطمان زجاج.
- ملعقة خشبية للتحريك.
- ملعقة من الملح.
طريقة إعداد السمن البلدي في المنزل
أثناء إعداد السمن البلدي في المنزل لابد أن يمر على طريقة إعداد الزبدة لأن السمن تعد هي الخطوة التالية بعد عمل الزبدة وفيما يلي سنتحدث عن خطوات هذا العمل:
- نحضر البرطمان الزجاجي ونضع فيه كيلو الحليب كامل وأنا احرص أن يكون البرطمان الزجاجي كبير حتى يتسع لكوب الحليب وهي طبقة مكان فارغ يصنع الحليب من خلاله.
مترك البرطمان الزجاج داخل المطبخ في درجة حرارة مناسبة لمدة 30 ساعة تقريبا.
- بعد مرور هذا الوقت نذهب إلى البرطمان الزجاجي نفتح البرطمان الزجاجي نلاحظ وجود تكتلات على سطح الحليب الموجود في البرطمان.
- بعد ذلك نفس التكتلات التي ظهرت في راس البرطمان الزجاجي عن الحليب السائل.
- بعد ذلك نضع هذه التكتلات داخل وعاء يحتوي على قطع الثلج حتى تصبح متماسكة ويسهل التعامل معها.
- بعد أن تنتج لدينا الزبدة نضعها على النار لبعض الوقت حتى تصبح ذائبة ويتكون لنا السمن في الخطوة التالية.
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