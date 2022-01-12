بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمن بلدي في الخلاط بطعمها الخطير زي المحلات بالظبط في 10 دقائق

السمن البلدي من المكونات التي تعطيه الطعام مذاقًا لذيذًا ورائعًا ‏وتجعله مميز ‏ودائما عندما نريد صناعة أكله لذيذة بشكل مختلف نضيف لها بعض من السمن البلدي حتى تكون لذيذة ولها رائحة شهية وكما نعلم أن هذا السمن يعد من أبرز منتجات الحليب بل هو يعتمد على كمية كبيرة من الحليب أيضًا ويتم صناعة هذه السمن بناءً على ‏نوع الحليب فإذا كان الحليب خاص في البقر يكون اسم لونه أصفر إذا كان الحليب خاص بالجاموسة يكون السمن لونه أبيض ‏وربما اعتدنا أن نقوم بشراء هذا السمن من الاسواق ولكن يمكن إعداد السمن في المنزل بطريقة سهلة وسريعة ومن خلال استخدام بعض المكونات والطرق التي تساعدنا على إنتاج السمن بشكل دوري.

‏مكونات إعداد السمن البلدي

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السمن البلدي يتكون من الحليب فقط تقريبا ولكن ما يجعله يختلف عن غيره من منتجات الحليب انه يمر بطريقة عمل مختلفة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن بعض المكونات والأدوات التي سنستخدمها خلال طريقة العمل هذه:

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قطع من مكعبات الثلج.

كيلو من الحليب كامل الدسم الطازج

برطمان زجاج.

ملعقة خشبية للتحريك.

ملعقة من الملح.

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طريقة إعداد السمن البلدي في المنزل

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أثناء إعداد السمن البلدي في المنزل لابد أن يمر على طريقة إعداد الزبدة لأن السمن تعد هي الخطوة التالية بعد عمل الزبدة وفيما يلي سنتحدث عن خطوات هذا العمل:

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