نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعك العيد الناعم على طريقة أشهر محلات الحلواني في المقال التالي
عمر شويل - جدة كعك العيد الناعم على طريقة أشهر محلات الحلواني - ثقفني
مكونات كعك العيد الناعم
كعك العيد الناعم من أشهر وألذ أنواع الحلويات التقليدية المعروفة في البلاد العربية، ويتم تقديمه في جميع المناسبات والأعياد وخاصةً عيد الفطر المبارك، فهو من المظاهر الشهيرة للاحتفال بالعيد، وتحرص كثير من ربات البيوت على تحضيره في المنزل بدلاً من شرائه جاهز، فطريقة تحضيره سهلة وسريعة، كما تتوفر مكوناته في كل البيوت، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل وصفة لعمل كعك العيد الناعم على طريقة هبة أبو الخير.
مكونات كعك العيد الناعم
- كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.
- ربع كوب من الحليب البارد ( 50 مللي)
- نصف كيلو سمن بارد (500 جرام).
- كوب إلا ربع ماء بارد (150 مللي).
- نصف كوب من السكر المطحون ( 60 جرام).
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة ( 10 جرام).
- ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر (7 جرام).
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا (3 جرام).
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات الكعك 10 جرام (اختياري).
- ملعقة كبيرة من السمسم المحمص 25 جرام (اختياري).
- رشة صغيرة من الملح (3 جرام).
الحشوة
- نصف كيلو من ملبن الكعك (500 جرام).
- ملعقة كبيرة من السمن بحراره الغرفة (25 جرام).
- ملعقة كبيرة من السمسم المحمص (10 جرام).
طريقة التحضير
- في العجان الكهربائي نضع الدقيق، البيكنج بودر، الملح، السمسم، الخميرة وبهارات الكعك مع التقليب على السرعة المتوسطة، ثم إضافة السمن البارد حتى نحصل على قوام مفتت.
- نذوب السكر مع الحليب والماء ثم نضيف الخليط على المكونات الموجودة في العجان الكهربي حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- نغطي العجينة ونضعها في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى لا يزيد حجمها كثيراً أثناء الخبز.
- لتحضير الحشوة: نخلط الملبن مع السمن والسمسم حتى تمتزج المكونات تماماً، ثم نشكل الملبن كرات صغيرة الحجم.
- نشكل العجينة كرات حجمها ضعف حجم كرة الملبن، ثم نقوم بعمل تجويف في كرة العجين ونضع الملبن، ثم نشكلها لكرة مرة ثانية.
- نضع كرات العجين في قوالب تشكيل الكعك لتأخذ شكل مميز، ثم نضعها في صينية ممسوحة بقليل من الزيت.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 170 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة.
- عند تمام النضج نخرج الكعك من الفرن، ويترك ليبرد تماماً ثم يزين بقليل من السكر البودرة ويقدم بألف صحة وعافية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ