كعك العيد الناعم على طريقة أشهر محلات الحلواني

كعك العيد الناعم من أشهر وألذ أنواع الحلويات التقليدية المعروفة في البلاد العربية، ويتم تقديمه في جميع المناسبات والأعياد وخاصةً عيد الفطر المبارك، فهو من المظاهر الشهيرة للاحتفال بالعيد، وتحرص كثير من ربات البيوت على تحضيره في المنزل بدلاً من شرائه جاهز، فطريقة تحضيره سهلة وسريعة، كما تتوفر مكوناته في كل البيوت، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل وصفة لعمل كعك العيد الناعم على طريقة هبة أبو الخير.

مكونات كعك العيد الناعم



كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

ربع كوب من الحليب البارد ( 50 مللي)

نصف كيلو سمن بارد (500 جرام).

كوب إلا ربع ماء بارد (150 مللي).

نصف كوب من السكر المطحون ( 60 جرام).

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة ( 10 جرام).

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر (7 جرام).

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا (3 جرام).

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الكعك 10 جرام (اختياري).

ملعقة كبيرة من السمسم المحمص 25 جرام (اختياري).

رشة صغيرة من الملح (3 جرام).

الحشوة

نصف كيلو من ملبن الكعك (500 جرام).

ملعقة كبيرة من السمن بحراره الغرفة (25 جرام).

ملعقة كبيرة من السمسم المحمص (10 جرام).

طريقة التحضير