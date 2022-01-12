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عمر شويل - جدة وداعا للشعر الابيض .. احصلي على اللون البني اللامع بالباذنجان - ثقفني
صبغ الشعر بالباذنجان، ترغب العديد من السيدات في تغيير لون شعرها لإضفاء مظهر متجدد أو لتغطية الشيب، ولأن استعمال الصبغات الكيماوية، يسبب العديد من المشكلات للشعر، لذلك تلجأ بعض السيدات لصبغ الشعر بالطرق الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر وتغيير لونه دون أي ضرر، لذلك ومن خلال السطور القادمة، سنوضح طريقة جديدة لصبغ الشعر باستعمال الباذنجان.
صبغ الشعر بالباذنجان
المكونات
مكونات تلك الوصفة سهلة وموجودة في كل منزل، وبعد الانتهاء منها ستحصلين على شعر لامع وجذاب بلون بنى، فكل ما سوف تحتاجين له ما يلي:
- 4 ملاعق كبيرة من الحنة الطبيعية.
- قشر الباذنجان الرومي.
- 2 ملعقة كاكاو
- معلقة صغيرة قهوة
- ملعقة خل تفاح
- ماء دافئ
- عصير ليمونة
طريقة صبغ الشعر بالباذنجان
- يغسل الباذنجان جيداً، ثم يقشر، ويوضع قشر الباذنجان في وعاء ويضاف إليه نصف كوب من الماء الفاتر، ثم يوضع الوعاء على البوتاجاز على نار هادئة، ويوضع عليه عصير ليمونة، ويترك لمدة ربع ساعة، حتى يتغير لون المياه ويصبح داكناً.
- بعد ذلك قومي بتصفية المياه من قشور الباذنجان، وفي وعاء نظيف قومي بوضع 4 ملاعق كبيرة من الحنة الطبيعية الخالية من أي إضافات (هذه الكية كافية للشعر الطويل)، و 2 ملعقة ممسوحة من الكاكاو، ونصف ملعقة من القهوة أو النسكافيه.
- قومي بخلط المكونات السابقة معاً جيداً، ثم ضعي نصف ملعقة من خل التفاح، بعد ذلك قومي بإضافة ماء الباذنجان بالتدريج إلى الحنة حتى يصبح القوام مناسب للفرد على الشعر، بعد ذلك قومي بتغطية الوعاء جيداً، واتركيه لمدة 4 ساعات في درجة حرارة الغرفة.
- بعدها قومي بوضع الحناء على الشعر، من خلال تقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية، وتوضع الحناء بواسطة الفرشاة على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، أو على الخصل البيضاء التي تريدين تغير لونها فقط.
- بعد ذلك قومي بتغطية الشعر بالكامل باستخدام الغطاء البلاستيكي، واتركى الحنة على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين.
- بعدها قومي بغسل الشعر جيداً باستخدام الماء الفاتر والشامبو، حتى تتخلصي نهائياً من الحنة الموجودة في الشعر، ثم قومي باستخدام حمام كريم حتى يصبح الشعر طري وناعم وبلون بنى جذاب.
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