وداعا للشعر الابيض .. احصلي على اللون البني اللامع بالباذنجان

صبغ الشعر بالباذنجان، ترغب العديد من السيدات في تغيير لون شعرها لإضفاء مظهر متجدد أو لتغطية الشيب، ولأن استعمال الصبغات الكيماوية، يسبب العديد من المشكلات للشعر، لذلك تلجأ بعض السيدات لصبغ الشعر بالطرق الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر وتغيير لونه دون أي ضرر، لذلك ومن خلال السطور القادمة، سنوضح طريقة جديدة لصبغ الشعر باستعمال الباذنجان.

صبغ الشعر بالباذنجان

المكونات

مكونات تلك الوصفة سهلة وموجودة في كل منزل، وبعد الانتهاء منها ستحصلين على شعر لامع وجذاب بلون بنى، فكل ما سوف تحتاجين له ما يلي:

4 ملاعق كبيرة من الحنة الطبيعية.

قشر الباذنجان الرومي.

2 ملعقة كاكاو

معلقة صغيرة قهوة

ملعقة خل تفاح

ماء دافئ

عصير ليمونة

طريقة صبغ الشعر بالباذنجان