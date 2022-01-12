اوعي تشتري الجبنة الكيري تاني.. بكيلو حليب اعملي 2 كيلو جبنة كيري بطعم ولا أروع زي المحلات بالظبط

جبن الكيري من الأجبان المطبوخة الشهيرة التي يتناول الناس كميات كبيرة منها ‏وهي محبوبة من قبل الصغار والكبار وذلك لأنها لذيذة وفي نفس الوقت تختلف عن طعم اغلب الأجبان التي اعتدنا على تناول ويتم الحصول ‏من خلال اضافة بعض المكونات الحليب حتى يصبح لدينا هذا الجبن وبما انه من الأجبان مرتفعة السعر يمكن أن يكون لدينا بديل أفضل وهو طريقة إعداد الجبن داخل المنزل ‏من خلال بعض المكونات الطبيعية وبعض الخطوات التي لا بد من الالتزام بها حتى نحصل على هذا الجبن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الجبن والمكونات التي نحتاجها لهذا.

مكونات إعداد الجبن الكيري في المنزل

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بالتأكيد اهم شيء يتم صنع الجبن منهُ ‏هو الحليب لانه المصدر الأساسي لجميع منتجات الألبان الشهيدة لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن جميع المكونات الأخرى التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن في المنزل بطريقة سهلة و المكونات التي نحتاج إليها لإعداد هذا الجبن هي:

كوب كبير من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من دقيق.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة من الخل الأبيض.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة قشطة كبيرة.

قطعتين من الجبن الكيري جاهزة.

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طريقة إعداد الجبن الكيري في المنزل

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من خلال الخطوات التالية ‏سنتحدث عن ‏الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن الكيري وهذه الطريقة هي:

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